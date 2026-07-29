Okullara mescit düzenlemesi

İstanbul
Valiliği, öğrenciler ile eğitim çalışanlarının ibadet ihtiyaçlarının karşılanması amacıyla yeni yapılacak okullarda yeterli kapasitede mescit planlanması, mevcut okullarda ise uygun alanların cuma mescidi olarak düzenlenmesi için 39 ilçe kaymakamlığına yazı gönderdi. Yazıda, öğrenciler ve eğitim çalışanlarının temel hak ve özgürlükleri kapsamında ibadet ihtiyaçlarının karşılanmasının önem taşıdığı belirtilerek, okul ortamlarında uygun ibadet alanlarının oluşturulmasının eğitim hizmetlerinin tamamlayıcı unsurlarından biri olduğu ifade edildi. Okulların proje ve planlamalarında cuma namazının kılınmasına imkân sağlayacak, yeterli fiziki kapasiteye sahip mescit alanlarına yer verilmesi istendi.