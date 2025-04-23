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Giriş Tarihi: 23.4.2025 11:33 Son Güncelleme: 23.4.2025 11:45

Okullarda 23 Nisan coşkusu sürüyor

Milli egemenliğimizin sembolü 23 Nisan Ulusal Egemenlik Ve Çocuk Bayramı yurdun dört bir yanında coşkuyla kutlanıyor. Okullarda düzenlenen etkinliklerle Gazi Mustafa Kemal Atatürk anılırken bayram coşkusu yaşatılıyor. İstanbul'da Mustafa Sarıgül İlk Öğretim Okulu'nda 2/B öğrencilerinin yaptığı folklor dansı büyük beğeni topladı. Okulun konferans salonunda düzenlenen etkinlikte duygu dolu anlar yaşandı.

Hande ERDEM Hande ERDEM
Okullarda 23 Nisan coşkusu sürüyor

23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı kutlamaları devam ediyor. Gazi Mustafa Kemal Atatürk'ün çocuklara armağan ettiği bayram yapılan dans ve gösterilerle coşkuyla kutlanıyor. İstanbul'da Mustafa Sarıgül İlk Öğretim Okulu'nda konferans salonunda İstiklal Marşı ve saygı duruşuyla başlayan tören, Okul Müdürü Cüneyt Manav'ın konuşması ve ardından yapılan dans ve müzik gösterileriyle devam etti.

2/B sınıfı öğrencilerinin yaptığı folklor dansı büyük beğeni topladı. Öğrencilerden 8 yaşındaki Beren Terzioğlu, "23 Nisan Gazi Mustafa Kemal Atatürk'ün biz çocuklara armağanı. O yüzden bugün çok heyecanlı ve sevinçliyim" ifadelerini kullandı.

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Okullarda 23 Nisan coşkusu sürüyor
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