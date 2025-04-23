Okullarda 23 Nisan coşkusu sürüyor

23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı kutlamaları devam ediyor. Gazi Mustafa Kemal Atatürk'ün çocuklara armağan ettiği bayram yapılan dans ve gösterilerle coşkuyla kutlanıyor. İstanbul'da Mustafa Sarıgül İlk Öğretim Okulu'nda konferans salonunda İstiklal Marşı ve saygı duruşuyla başlayan tören, Okul Müdürü Cüneyt Manav'ın konuşması ve ardından yapılan dans ve müzik gösterileriyle devam etti.

2/B sınıfı öğrencilerinin yaptığı folklor dansı büyük beğeni topladı. Öğrencilerden 8 yaşındaki Beren Terzioğlu, "23 Nisan Gazi Mustafa Kemal Atatürk'ün biz çocuklara armağanı. O yüzden bugün çok heyecanlı ve sevinçliyim" ifadelerini kullandı.