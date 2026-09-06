Okullarda deprem için dev seferberlik

Millî Eğitim Bakanlığı (MEB), milyonlarca öğrenci ve öğretmeni doğrudan ilgilendiren kritik bir adımı hayata geçirdi. Olası afet risklerine karşı 81 il genelindeki eğitim yapılarının dayanıklılığını artırmak için 15 üniversite ile bilimsel güç birliği kuruldu. Hazırlanan dev ortaklık protokolü, Ankara Mogan Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi Uygulama Oteli'nde düzenlenen üst düzey törenle imzalandı. Afet anında ayakta kalması en kritik kamu binalarının başında gelen eğitim yapıları, bu protokolle birlikte afet sonrasında da barınma ve koordinasyon merkezi olarak kesintisiz hizmet verebilecek niteliğe kavuşturulacak. MEB İnşaat ve Emlak Genel Müdürlüğü koordinasyonunda gerçekleştirilen imza töreninde, bakanlık bürokratları ve teknik heyetlerin yanı sıra protokole taraf üniversitelerin rektörleri ve uzman proje yürütücüleri yer aldı.

TÜM BİNALAR MERCEK ALTINDA

Törende Tekirdağ Namık Kemal Üniversitesini (Tekirdağ NKÜ) temsilen Rektör Prof. Dr. Mümin Şahin ile Proje Yürütücüsü Dr. Öğr. Üyesi Ahmet Bal hazır bulundu. İş birliği kapsamında MEB'in geniş saha envanteri, üniversitelerin mühendislik ve mimarlık fakültelerinin akademik uzmanlığıyla taranacak. İncelemeler her kademedeki okul binalarının yanı sıra yurtlar, pansiyonlar, öğretmenevleri, spor salonları, lojmanlar, atölyeler ve yemekhaneler de teknik testlere tabi tutulacak. Tekirdağ Namık Kemal Üniversitesi, sahada yürüteceği analiz çalışmalarına bünyesindeki Prof. Dr. Sadettin Ökten Deprem Mühendisliği ve Yapı Teknolojileri Eğitim, Araştırma ve Uygulama Merkezi'nin teknik imkânları ve uzman kadrosuyla katkı sağlayacak.

HEDEF: KESİNTİSİZ VE GÜVENLİ EĞİTİM

Üniversite-kamu iş birliğinin en somut örneklerinden olan bu adımla, 81 ildeki eğitim kurumları bilimsel veriler ışığında geleceğe hazırlanacak.

YAPILARIN KARNESİ ÇIKARILACAK

Proje kapsamında mühendislik ekiplerince yürütülecek denetim mekanizması şöyle:

Hızlı ve ayrıntılı değerlendirme: Binalar yerinde teknik incelemelerden geçirilecek.

Deprem performans analizleri: Yapıların malzeme dayanımı, zemin durumu ve taşıyıcı sistemleri test edilerek risk haritaları çıkarılacak.

Bilimsel veri tabanı: Yapıların malzeme verileri, yapısal özellikleri ve risk öncelikleri tek merkezde toplanacak.

Hızlı müdahale planı: Güçlendirme, bakım-onarım veya yıkılıp yeniden inşa kararları, öncelik sırasına göre verilecek.

Haber Girişi Mete Efendioğlu - Editör