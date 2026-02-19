Okullarda ramazan coşkusu: Maarifin kalbinde paylaşma ve dayanışma var

Türkiye Yüzyılı Maarif Modeli kapsamında planlanan etkinliklerle; birlik ruhu, adalet, merhamet, sorumluluk ve vatanseverlik gibi değerlerin öğrenciler tarafından günlük hayatta davranışa dönüşmesi hedefleniyor. Ramazan ayı, bu yönüyle okullar için hem kültürel mirasın aktarıldığı hem de toplumsal dayanışmanın güçlendiği özel bir dönem olarak değerlendiriliyor. Birçok okul öğrenci ve öğretmenlerle birlikte yıldız ve hilallerle süslendi. Okullarda ramazan sokağı köşesi oluşturuldu. Sadaka vermeye teşvik etmek için öğrenciler kendi aralarında videolar çekip sosyal medyada yayınlanmaya hazırlanıyor. Ramazan'ın manevi atmosferini okullarda yaşatmak için bu ayla ilgili resim, kompozisyon ve şiir yarışmaları da düzenledi. Bazı liselerde ise öğrencilerin kendi aralarında iftar programları düzenledikleri öğrenildi. Sınıf ve veli iftarlarıyla öğrenciler her akşam başka bir evde iftar sofralarına konuk olacak.

Etkinlikler; gönüllülük esasına dayalı olarak, öğrencilerin yaş ve gelişim düzeyleri ile okul imkânları dikkate alınarak, gizlilik ve insan onurunu koruyacak hassasiyetler gözetilerek gerçekleştiriliyor.

ORTAK İFTAR SOFRALARI

İlkokullarda ramazan kültürünü yansıtan şenlikler, sınıf içi çalışmalar ve geleneksel değerleri tanıtan etkinlikler öne çıkıyor. Ortaokul ve liselerde ise öğrencilerin ramazanın toplumsal ve insani yönünü daha derinlikli ele alabileceği sohbet ve söyleşi programları düzenleniyor. Okul-aile iş birliğini güçlendirmek amacıyla, velilerin gönüllü katılımıyla ortak iftar sofraları da kuruluyor.

OKUL ÖNCESİNDEN ÖRNEK ETKİNLİKLER

-"Ramazan hazırlığı" ve "dua" temalı fotoğraf ve resim çalışmaları

-"Ramazan topu", "iftar" ve "sahur" kavramlarının oyunla öğretilmesi

-İftar sofrası kültürünün sınıf ortamında tanıtılması

-Camii ziyaretleriyle ramazan atmosferinin yerinde deneyimlenmesi

İLKOKULLARDAN ÖRNEKLER

-Ramazan temalı okul şenlikleri

-Geleneksel oyunlar ve kültürel gösteriler

-Paylaşma panoları ve sosyal sorumluluk çalışmaları

-Mini yardım kampanyaları

ORTAOKULLARDAN ÖRNEKLER

-Değerler eksenli sohbet programları

-Afiş, sunum ve yazı çalışmaları

-Gönüllülük esaslı yardımlaşma etkinlikleri

-Okul-aile birlikteliğini güçlendiren programlar

LİSELERDE NELER YAPILIYOR?

-Ramazan ayının toplumsal, ahlaki ve insani yönlerini ele alan söyleşi ve sohbet programları düzenleniyor.

-"Paylaşma", "yardımlaşma", "sorumluluk", "adalet" ve "merhamet" temaları çerçevesinde değerler odaklı buluşmalar gerçekleştiriliyor.

-Öğrenciler, ramazan ayının anlamını anlatan afiş, sunum, kısa metin ve görsel çalışmalar hazırlıyor.

-Gönüllülük esasına dayalı olarak yardım ve dayanışma faaliyetleri yürütülüyor; sosyal sorumluluk bilinci güçlendiriliyor.

-Okul kulüpleri aracılığıyla ramazan temalı proje ve farkındalık çalışmaları yapılıyor.

-Velilerin de gönüllü katılımıyla okul-aile birlikteliğini güçlendiren iftar ve buluşma programları düzenleniyor.