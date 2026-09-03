Okullarda sıfır atık seferberliği

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın eşi Emine Erdoğan'ın himayesinde yürütülen Sıfır Atık Projesi kapsamında eylül ayının teması "Okullarda Sıfır Atık" olarak belirlendi. Bu çerçevede 'Sıfır Atık' bilincini teşvik edici bilgilendirme ve eğitici- öğretici uygulamalara ilişkin yol haritası hazırlandı. Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanı Murat Kurum, "Geleceğimizin Sıfır Atık kahramanları okullarımızda yetişiyor. Saygıdeğer Emine Erdoğan Hanımefendi'nin himayelerindeki Sıfır Atık projemizi Milli Eğitim Bakanlığımız ile okullarımızda daha da yaygınlaştırıyoruz. Yeni eğitim öğretim yılımızın başlamasıyla birlikte okullarımızda; atık ayrıştırma eğitimlerinden kompost uygulamalarına, Sıfır Atık kamplarından, geri dönüşüm atölyelerine, çevre temalı seminerlerden ekolojik pazar günlerine kadar birçok farkındalık çalışması yapacağız" bilgisini paylaştı.

FARKINDALIK ARTIRILACAK

Bakanlık tarafından yürütülen çalışmalar kapsamında, okullarda kurulacak Sıfır Atık köşeleri, yeniden kullanım etkinlikleri ve atıklardan yeni ürünlerin üretildiği çalışmalarla öğrencilerin çevre konularını uygulayarak öğrenmeleri teşvik edilecek. Hazırlanan bilgilendirici broşürlerde kırtasiye alışverişi öncesinde geçmiş dönemlerden kalan çanta, defter, kalem, silgi ve benzeri okul gereçlerinin gözden geçirilmesi ve yeniden değerlendirilmesi gerektiği hatırlatıldı.

BİLGİLENDİRİCİ İÇERİKLER

Öğrencilerin günlük yaşamlarında bilinçli tüketim alışkanlıkları kazanmaları, tek kullanımlık ürünlerden kaçınmaları, atıkları kaynağında ayırmaları ve israfı önlemelerine yönelik çeşitli bilgilendirici içerikler hazırlandı. Tek kullanımlık su şişeleri yerine yeniden kullanılabilir mataraların, tek kullanımlık poşet ve ambalajlar yerine ise beslenme kutuları ve yeniden kullanılabilir saklama kaplarının tercih edilmesi önerildi.

Haber Girişi Mete Efendioğlu - Editör