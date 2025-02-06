Okullarda telefon yasağı işe yarıyor

Sosyal medyada geçirilen süreler endişe verici boyutlara gelirken, başta Avustralya olmak üzere birçok ülke 16 yaş altı kişileri sosyal medyadan uzaklaştırma konusunda yasal adımlar atıyor. Birçok ülkede ayrıca okullarda akıllı telefon kullanımı yasaklanmış durumda. BBC'deki haberde ise bu yasağın işe yarayıp yaramadığına dair yürütülen bir çalışmaya yer verildi. Birmingham Üniversitesi'nin yaptığı ve tıp dergisi Lancet'ta yayınlanan araştırmada 30 farklı ortaokulun teneffüs ve öğle tatillerinde akıllı telefon kullanımına ilişkin kuralları karşılaştırıldı.

BM'DEN UYARI

1227 öğrenciyi kapsayan araştırmaya göre, yasak; sağlık, huzur ve derslere odaklanma bağlamlarında amaçlanan iyileşmeyi göstermiyor. Ancak akıllı telefonlarda ve sosyal medyada fazla zaman geçirmek ile ruh sağlığının bozulması, düzensiz uyku, düşük notlar ve okul içinde antisosyal hareketler arasında bağlantı olduğu savunuluyor. Birleşmiş Milletler (BM) de okullarda akıllı telefon kullanımının, öğrenmeyi desteklemek amaçlı olması gerektiğine işaret ediyor.