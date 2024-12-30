Okullarda telefon yasak

Dünyanın birçok ülkesinde, çocukların ve gençlerin akıllı telefon kullanmalarının kısıtlanması ya da tamamen yasaklanması konusunda tartışmalar sürüyor. Euronews'te yer alan habere göre, bazı Avrupa ülkeleri okullarda akıllı telefon kullanımını engelleyecek önlemler aldı. UNESCO'nun 2023 yılında yayınladığı "Küresel Eğitim İzleme" raporu, telefonların sınıfta sadece öğrenmeyi desteklemek amacıyla kullanılmasını öngörüyordu. BM ajansının bu yıl yaptığı yeni bir analiz, 60'tan fazla ülkede bu tür önlemlerin alındığını ortaya koydu.

Fransa: Cep telefonları 2018 yılından bu yana ilk ve orta dereceli okullarda yasak.

Hollanda: 2024'te ilk ve orta dereceli okullar için akıllı telefon yasağı yürürlüğe girdi.

İtalya: Okul öncesi ve ortaokul arasında eğitim amaçlı bile olsa sınıfta telefon kullanımı yasaklandı.

İngiltere: Yasak için 7 Mart 2025'te Avam Kamarası'nda ikinci oylama yapılacak.

Macaristan: Eylül 2024'ten itibaren okullarda telefon yasağı uygulanmaya başladı.

SINIFA GİREMİYOR

İrlanda: Okullarda cep telefonu yasağını ülke çapında uygulamak için çalışmalar devam ediyor.

İsveç: Cep telefonlarının öğrenim amaçlı kullanılmadığı sürece sınıflara girmesine izin verilmiyor.

Yunanistan: Öğrencilerin okul süresince cep telefonlarını çantalarının içinde tutmaları gerekiyor.

Letonya: 2025 Mayıs'ından itibaren 6. sınıfa kadar olan öğrenciler telefon kullanamayacak.

Lüksemburg: 2025'te akıllı telefonlar 11 yaşına kadar olan çocuklar için ilkokullarda yasaklanacak.

Finlandiya: Önümüzdeki yıldan itibaren öğrencilerin telefonlarını yalnızca öğrenme amacıyla ya da sağlık nedenleriyle kullanmalarına izin verilecek.



AP VEKİLİ: ÇÖZÜM YAŞ SINIRLAMASI VE KİMLİKLENDİRME

Avrupa Parlamentosu'nda (AP) çocukların sosyal medyanın zararlı etkilerinden korunması konusunda çalışmalarıyla öne çıkan milletvekili Pascal Arimont, kalıcı hasarların önlenmesi için en önemli tedbirin yaş sınırlaması ve kimliklendirme olduğunu belirtti. Arimont, "Bir toplum olarak, internette çocuk korumasını bir öncelik haline getirmeliyiz. Aksi takdirde tüm çocuk grupları kalıcı hasara uğrayacak. En azından yaş sınırlaması ve küçüklerin kimliklendirilmesi için yeni, belirli ve çok daha katı mevzuatlara ihtiyacımız olduğuna eminim" değerlendirmesini yaptı.