Okullarda uyum haftası başladı

Milli Eğitim Bakanlığınca düzenlenen Okula Uyum Haftası, okul öncesi, ilkokul 1'inci sınıf ve ortaokul 5'inci sınıf öğrencileri için dün başladı. Program, okul öncesi ve 1'inci sınıflarda 5 gün, 5'inci sınıflarda ise 3 gün uygulanacak ve 11 Eylül'de sona erecek.

Uyum programlarında öğrencilerin okulu, öğretmenlerini, personeli ve eğitim ortamlarını tanımaları, aidiyet geliştirmeleri ve yeni sorumluluklara alışmaları hedefleniyor.

MEMURA 3 SAAT İZİN

Oyun ve etkinlik temelli hazırlanan çalışmalar, eğitim öğretim yılı boyunca her ay sürdürülecek.

Programlarda okulaile işbirliğine ve okul dışı öğrenme ortamlarına da yer verilecek. Kamuda çalışan velilerden biri, talep etmesi halinde çocuğunun ders saatlerine uygun olarak 3 saati aşmamak üzere idari izinli sayılabilecek.

KİTAPLAR SIRALARDA

Diğer taraftan Okula Uyum Haftası kapsamında okul öncesi ve ilkokul 1. sınıf öğrencilerinin kitapları 81 ildeki okullara gönderilmeye başlandı. Böylece öğrencilerin eğitim öğretim yılının ilk gününden itibaren ihtiyaç duyacakları ders ve uyum materyallerine hazır şekilde ulaşmaları sağlandı.

2026-2027 eğitim öğretim yılında birinci dönem ise 14 Eylül Pazartesi günü başlayacak.