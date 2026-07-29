Okullarda yeni dönem: Karnenin yanına gelişim raporu geliyor

Milli Eğitim Bakanlığı
(MEB), Resmi Gazete
'de yayımlanan "Okul Öncesi Eğitim ve İlköğretim Kurumları Yönetmeliğinde Değişiklik Yapılmasına Dair Yönetmelik" ile okul öncesi, ilkokul ve ortaokullarda uygulanacak birçok kuralı yeniden düzenledi. Öğrencilerin akademik başarısının yanı sıra sosyal, duygusal ve ahlaki gelişimini esas alan yeni düzenleme; ölçme ve değerlendirmeden disiplin hükümlerine, veli görüşmelerinden okul güvenliğine kadar geniş kapsamlı değişiklikler içeriyor.
GELİŞİM RAPORU:
Yönetmelikte en dikkat çeken düzenlemelerden biri, "Gelişim Raporu" uygulamasının ortaokullara yaygınlaştırılması oldu. İlkokullarda uygulanan sistem, 2025-2026 eğitim-öğretim yılından itibaren 5'inci sınıflardan başlamak üzere ortaokullarda da uygulanacak. Karneyle birlikte verilecek gelişim raporunda öğrencilerin akademik gelişimi, sosyal ve duygusal gelişimi, öğretmen değerlendirmeleri ile devam durumu yer alacak. Böylece yalnızca sınav notlarına dayalı değerlendirme yerine öğrencinin çok yönlü gelişimi esas alınacak. Yönetmelikte ilk kez "bütüncül gelişim" anlayışı tanımlandı. Buna göre öğrencilerin, zihinsel, fiziksel, sosyal ve duygusal, bireysel, ahlaki gelişimleri bir bütün olarak ele alınacak.
ERDEM-DEĞER-EYLEM ÇERÇEVESİ:
Yönetmeliğe eklenen "Erdem-Değer-Eylem Çerçevesi" ile eğitim faaliyetlerinde milli ve manevi değerler ile evrensel insani değerlerin esas alınması hedefleniyor. Yeni yaklaşım doğrultusunda öğretim programları hazırlanırken ve öğretmenlerin zümre toplantılarında bu çerçeve dikkate alınacak. Düzenlemeyle erdemli birey, huzurlu aile ve huzurlu toplum anlayışının eğitim süreçlerine yansıtılması amaçlanıyor.
SEÇMELİ DERSLERDE YENİ TAKVİM:
Seçmeli ders tercih süreci de yeniden düzenlendi. Buna göre öğrenciler ders tercihlerini ocak ve şubat aylarında yapacak. Tercihler e-Okul sistemine işlenecek, yeterli talep oluşmayan dersler ilan edilecek. Tercih yapmayan öğrencilerin dersleri ise okul yönetimi tarafından belirlenecek. 5'inci sınıfa yeni başlayan öğrenciler ise eğitim-öğretim yılının ilk haftasında seçmeli ders tercihinde bulunabilecek.
UYUM PROGRAMI GÜÇLENDİRİLECEK:
Okul öncesi eğitim ile ilkokul birinci sınıfa başlayan öğrenciler için uygulanacak uyum programı kapsamı genişletildi. Program kapsamında öğrencilerin okula, öğretmenlerine ve arkadaşlarına daha kolay uyum sağlamaları hedeflenirken, veliler de ebeveyn eğitim programlarına dahil edilecek.
ADRES DOĞRULAMASI FATURAYLA YAPILABİLECEK:
Kayıt işlemleri sırasında ihtiyaç duyulması halinde velilerden elektrik, su veya doğalgaz faturası gibi belgeler talep edilerek adres bilgilerinin doğrulanması mümkün olacak.
NAKİL İŞLEMLERİ KOLAYLAŞTIRILDI:
Yeni düzenleme ile bazı özel durumlarda öğrencilerin nakil işlemleri kolaylaştırıldı. Ağır engelli yakını bulunanlar, uzun süre hastanede tedavi gören aile bireyi bulunan öğrenciler, çalışan anne ve babanın işyerine yakın okul talebi ile kardeşlerin aynı okulda eğitim görmesini sağlayacak nakil başvuruları öncelikli olarak değerlendirilebilecek.
ŞUBE DEĞİŞİKLİĞİNE SINIRLAMA:
Ortaokullarda şubeler e-Okul sistemi üzerinden kura yöntemiyle oluşturulacak. Şube değişikliği ise yalnızca velinin yazılı talebi ve rehberlik servisinin gerekçeli raporunun bulunması halinde yılda bir kez yapılabilecek.
HER ÖĞRENCİ EN AZ BİR PROJE HAZIRLAYACAK:
Ortaokullarda her öğrencinin en az bir proje hazırlaması zorunlu hale getirildi. Projeyi teslim etmeyen öğrencinin proje puanı sıfır olarak değerlendirilecek.
DEVAMSIZLIK BİLDİRİMİ:
Velilere özürsüz devamsızlık yapan öğrenciler için 5'inci, 10'uncu ve 15'inci günlerde bildirim yapılacak. Bazı özel durumlarda ise 30'uncu günde ayrıca resmi tebligat gönderilecek. Yönetmeliğe eklenen yeni hükme göre özürsüz devamsızlığı 20 gün ve üzeri olan öğrenciler, sınıfı geçmiş olsalar dahi Takdir Belgesi veya Teşekkür Belgesi alamayacak.
TELEFON KULLANIMI DİSİPLİN KAPSAMINDA:
Okulun belirlediği kurallara aykırı şekilde cep telefonu, tablet, bilgisayar ve benzeri bilişim araçlarının kullanılması disiplin hükümleri kapsamında değerlendirilebilecek.