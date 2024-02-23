Okullarımız depreme dayanıklı ve konforlu

İstanbul Eyüpsultan ilçesinde Özdemir ailesinin bağışlarıyla yapılan Hüsnü Özdemir İmam Hatip Ortaokulu ile depreme dayanıklı hale getirildikten sonra yeniden eğitime başlanan Nişancı Ortaokulu törenle açıldı. Törene Milli Eğitim Bakanı Yusuf Tekin, İstanbul Valisi Davut Gül, İstanbul Milletvekili Süleyman Soylu, Eyüpsultan Belediye Başkanı Deniz Köken'in yanı sıra veliler ve çok sayıda öğrenci katıldı. Milli Eğitim Bakanı Yusuf Tekin, Türkiye'de eğitim öğretim imkânları açısından önemli mesafeler katedildiğini söyledi.Yeni okulların yapımında yerel yönetimlerle işbirliğinin kendileri için önemli olduğunu belirten Tekin, okul yapımına katkı veren belediyelere teşekkür etti. Yaklaşık 7 yıldır kapalı bulunan ve güçlendirme çalışmalarının ardından yeniden hizmet vermeye başlayan Nişanca Ortaokulu'ndaki açılış törenine de katılan Bakan Tekin, "Şu an bizim yaptığımız okullarımızın tamamı depreme dayanıklı ve konforlu" dedi. İstanbul Valisi Davut Gül ise, son 30 yılda İstanbul'da hayırseverler tarafından yılda ortalama 12 okul yapıldığı bilgisini verdi.