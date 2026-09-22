‘Okullarımız iyilikte yarışıyor’ ödülleri sahiplerini buldu

Deniz Feneri Derneği ile Milli Eğitim Bakanlığı
iş birliğinde hayata geçirilen 'Okullarımız İyilikte Yarışıyor - Uygulamalı İyilik Projesi Yarışması' kapsamında dereceye giren öğrenci, öğretmen ve okullar için ödül töreni düzenlendi. AKM'de düzenlenen törende, yarışmada lise kategorisinde birincilik ödülünü Prof. Dr. Mehmet Görmez Anadolu İmam Hatip Lisesi, ortaokul kategorisinde Hacı Suphiye Bölünmez İmam Hatip Ortaokulu aldı. Gazze Özel Ödülü'nün sahibi ise Ahmet Hazım Uluşahin İmam Hatip Ortaokulu oldu.