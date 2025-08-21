OKULLARIN BAŞLANGIÇ TARİHİ 2025: Okullar ne zaman açılacak, ara tatiller hangi tarihlere denk geliyor? İşte takvim

OKULLAR NE ZAMAN AÇILIYOR?

2025-2026 eğitim öğretim yılı için geri sayım başladı. Milli Eğitim Bakanlığı takvimine göre okullar 8 Eylül 2025 Pazartesi günü açılacak. Ancak uyum süreci kapsamında ilkokul 1. sınıf ve ortaokul 5. sınıfa başlayacak öğrenciler için dersler 1 Eylül'den itibaren başlayacak. Böylece bu öğrenciler, yeni döneme bir hafta önceden uyum sağlayarak arkadaşlarıyla ve öğretmenleriyle tanışma fırsatı bulacak.