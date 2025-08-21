OKULLARIN BAŞLANGIÇ TARİHİ 2025: Okullar ne zaman açılacak, ara tatiller hangi tarihlere denk geliyor? İşte takvim

Milli Eğitim Bakanlığı, 2025-2026 eğitim öğretim yılı takvimini duyurdu. Yaz tatilinin sona ermesiyle birlikte öğrenciler yeniden sınıflarına kavuşacak. Eylül ayında ilk ders zili çalacak ve milyonlarca öğrenci yeni döneme başlayacak. Peki, okullar hangi tarihte açılacak ve eğitim maratonu ne zaman başlayacak?
OKULLAR NE ZAMAN AÇILIYOR?
2025-2026 eğitim öğretim yılı için geri sayım başladı. Milli Eğitim Bakanlığı takvimine göre okullar 8 Eylül 2025 Pazartesi günü açılacak. Ancak uyum süreci kapsamında ilkokul 1. sınıf ve ortaokul 5. sınıfa başlayacak öğrenciler için dersler 1 Eylül'den itibaren başlayacak. Böylece bu öğrenciler, yeni döneme bir hafta önceden uyum sağlayarak arkadaşlarıyla ve öğretmenleriyle tanışma fırsatı bulacak.
ARA TATİL TARİHLERİ 2025 – 2026
Birinci Dönem Ara Tatili: 10-14 Kasım 2025
İkinci Dönem Ara Tatili: 16-20 Mart 2026
SÖMESTR (YARIYIL) TATİLİ TARİHLERİ 2025 - 2026
Yarıyıl Tatili: 19 Ocak 2026 Pazartesi - 30 Ocak 2026 Cuma
Birinci Dönem Sonu: 16 Ocak 2026 Cuma
OKULLAR NE ZAMAN KAPANACAK?
2025-2026 eğitim öğretim yılı, 26 Haziran 2026 Cuma günü sona erecek. Böylece öğrenciler karnelerini alarak yaz tatiline girecek. Öğrenciler yaklaşık 3 aylık bir tatilin ardından yeni eğitim yılına hazırlanacak. Yani ders zili 26 Haziran'da son kez çalacak ve uzun yaz tatili başlayacak.