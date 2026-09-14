Okulun ilk günü Eyüp Can’ın sırası boş kaldı! Arkadaşlarından yürek burkan mesaj “hadi okula gidelim”

Türkiye'de milyonlarca öğrenci bugün yeni eğitim-öğretim yılının ilk ders zilinde okul sıralarındaki yerini aldı. Kimi öğrenciler için yeni bir başlangıcın heyecanını taşıyan bu sabah, Eyüp Can Güner'in sınıfında ise tarifsiz bir eksiklikle başladı. 12 yaşındaki Eyüp Can'ın arkadaşları sıralarına oturup dersini dinlerken, onun sırası yine boş kaldı. Mersin'in Anamur ilçesinde dönercide çırak olarak çalışan Eyüp Can Güner, geçen yıl bir pasajda hayatını kaybetti. Eyüp Can'ın, kendisini kovalayan döner ustası Necmettin Ulaş'tan kaçarken yüksekten düşerek yaşamını yitirdiği iddia edilirken, acılı anne Güllü Çay, oğlunun yüksekten düşmediğini, işkence görerek öldürüldüğünü öne sürüyor. Bugün 8. sınıfa başlaması gereken Eyüp Can, arkadaşlarının arasında olması gerekirken yalnızca sırasındaki adıyla sınıfta yer aldı.





"OKULA UĞURLAYAMADIM, YOKLUĞUNU BİR KEZ DAHA HİSSETTİM"



Eğitim-öğretim yılının ilk gününde SABAH'a konuşan Güllü Çay, Eyüp Can'ın okul günlerini ve bugün yaşadığı acıyı anlattı. Çay, "Bizim için çok buruk bir gün. Çocukların hepsi okula gitti, Eyüp Can ise gidemedi. Her sabah uyanıp onu okula gönderiyordum. Bugün uğurlayamadığımdan dolayı yokluğunu bir kez daha derinden hissettim. Okulun ilk gününü heyecanla bekliyordu. Okul üniformasını giymek için sabırsızlanıyordu. Arkadaşlarıyla birlikte okula gidip gelmeyi çok seviyordu." şeklinde konuştu.

EYÜP CAN'IN SIRASINDA ŞİMDİ SADECE ADI VE ÇİÇEKLER VAR



Oğlunun sınıfındaki arkadaşlarının Eyüp Can'ın sırasını halen boş bıraktığını söyleyen acılı anne, "Kimse Eyüp Can'ın sırasına oturmuyor. Sırasını sınıfın ortasına çekmişler. Üzerine de adını yazmışlar, çiçekler bırakmışlar, onu unutmamışlar, sırasını sahiplenmişler. Bu sene okula gidebilseydi 8. sınıfa geçecekti, mezuniyetine hazırlanacaktı. Ama şimdi yok. Bizim artık özel bir günümüz de kalmadı. Ne bayramın ne başka bir günün bizim için bir anlamı var." dedi.

ARKADAŞLARINDAN YÜREK YAKAN MESAJ: "HADİ OKULA GİDELİM"



Güllü Çay, okulun başlamasından bir gün önce Eyüp Can'ın telefonunu açtığını ve oğlunun sınıf arkadaşlarından gelen mesajları gördüğünü söyledi. Çay, o anları şöyle anlattı: "Can'ın telefonunu uzun zaman sonra açtım. Bir baktım, arkadaşları mesaj atmış. 'Eyüp hadi okula gidelim, kalk. Yeter, gel artık' diye yazmışlar."