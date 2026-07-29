Okulun yanı çöplüğe döndü

CHP'li Çiğli Belediyesi 'yok artık' denecek bir çevre katliamına imza attı. Uzun yıllar İzmir'in çöp döküm alanı olarak kullanılan Harmandalı çöplüğünün mahkeme kararı ile kapatılmasının ardından Çiğli Belediyesi, ilçe genelinden topladığı moloz ve çöpleri İzmir Büyükşehir Belediyesi tarafından işletilen moloz döküm alanlarına dökmek yerine Harmandalı Uğur Mumcu mahallesinde bulunan Tüpraş İlköğretim Okulu'nun yanındaki alanda depolamaya başladı.

DERHAL KALDIRIN

Çevre sakinleri yaşananlara isyan ederken bir tepki de İzmir Büyükşehir Belediyesi'ne karşı başlattığı hukuk mücadelesini kazanıp Harmandalı çöplüğünü kapattıran eski Cumhuriyet Mahallesi Muhtarı Dursun Ali Kazar'dan geldi. Kazar, Çiğli Belediyesi'ne ait kamyonların alana moloz ve çöp dökerek göz göre göre çevre katliamına neden olduklarını söyledi. Okul yanına çöp ve moloz dökülemeyeceğini belirten Kazar tepkisi şu sözlerle dile getirdi: "Tüpraş İlköğretim Okulu'nun hemen yanı başı, ne yazık ki Çiğli Belediyesi tarafından bir çöp ve moloz döküm alanına dönüştürülmüştür. Çocuklarımızın eğitim gördüğü, sağlığının ve güvenliğinin en üst düzeyde korunması gereken bu alanın hemen dibine sorumsuzca dökülen atıklar, hem çevre kirliliğine yol açmakta hem de evlatlarımızın sağlığını ciddi şekilde tehdit etmektedir. Geleceğimiz olan çocukların her gün eğitim almaya gittiği bir eğitim kurumunun çevresi, mikrop ve hastalık saçan bir çöplük olamaz!" "Belediyecilik anlayışı, halkın sağlığını korumayı ve temiz bir çevre sunmayı gerektirir" diyen Kazar, CHP'li Başkan Onur Emrah Yıldız'a "Okul bölgesine moloz ve çöp dökmek, kabul edilebilir bir durum değildir. Çiğli Belediyesi'ni acilen bu yanlıştan dönmeye, okulun çevresindeki çöp ve moloz yığınlarını derhal temizlemeye ve çocuklarımızın yaşam alanlarını korumaya davet ediyoruz. Bu çevre katliamının ve sorumsuzluğun takipçisi olacağımızı kamuoyuna saygıyla duyururuz" çağrısı yaptı.

Haber Girişi Mete Efendioğlu - Editör