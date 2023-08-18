Okuma yazma bilmeyen kadını böyle dolandırdı! Patron çocuğundan mesaj yalanı

İstanbul Ataşehir'de bir işadamının oğlu olan Nuh E.(34), evine temizliğe gelen kadını tam 40 bin lira dolandırdı. Geçimini evlere temizliğe giderek sağlayan 4 çocuklu Saliha D.(52), yaklaşık bir yıldır tanınmış bir işadamının oğlu Nuh E.'nin evine temizliğe gidiyordu. 15 Ağustos 2022'de Nuh E., bir yerden kendisine para geleceğini ve kendi banka hesabında sıkıntı olduğunu, temizlik ücretini de gelen paradan vereceğini söyleyerek Saliha D.'den hesap bilgilerini istedi. İnternet bankacılığından anlamadığını belirten kadın, kızı kızı Aslıhan D.'yi aradı ve telefonu Nuh E.'ye verdi.
Saliha D.'nin banka hesabının şifresini kızından alan Nuh E., telefonu geri verdi. Bir süre sonra kızından gelen telefonla sarsılan kadın, hesabından 40 bin liranın yok olduğunu öğrendi. Nuh E.'den parasını geri alamayan kadın, şikayetçi oldu. Savcılık soruşturmasında ifade veren Nuh E., Saliha D.'nin kendi evine geldiği gibi bir otele de temizliğe gittiğini söyleyerek, kendisine otelde 35 bin lira para kaybolduğunu, suçu üzerine attıklarını, bu parayı ödemesi gerektiğini söyleyerek borç para istediğini ileri sürdü. Kendisinin de Saliha'ya 35 bin lira parayı elden verdiğini, Saliha'nın aldığı borcu zamanında ödemediğini, olay günü evine temizliğe geldiğinde parayı istediğini, Saliha'nın okuma yazması olmadığı için işlemleri yapmak üzere telefonu kendisine verdiğini, bunun üzerine hesabından 40 bin lira kendi hesabına gönderdiğini, sonra da mesaj atarak teşekkür ettiğini söyleyerek suçlamaları kabul etmedi.
"MESAJ" YALANI FOYASINI ORTAYA ÇIKARDI
Savcılık ise olayla ilgili şüphelinin foyasını mesaj detayıyla ortaya çıkardı. Okuma yazma bilmeyen Saliha D.'nin şüpheliye mesaj göndermesinin mümkün olmayacağı vurgulandı. Nuh E.'nin ileride delil oluşturması için kendi kendine mesaj gönderdiği belirtildi. Nuh E.'ye "Bilişim sistemlerinin kullanılması suretiyle hırsızlık" suçundan 10 yıla kadar hapis istemiyle dava açıldı.