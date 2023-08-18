Okuma yazma bilmeyen kadını böyle dolandırdı! Patron çocuğundan mesaj yalanı

Saliha D.'nin banka hesabının şifresini kızından alan Nuh E., telefonu geri verdi. Bir süre sonra kızından gelen telefonla sarsılan kadın, hesabından 40 bin liranın yok olduğunu öğrendi. Nuh E.'den parasını geri alamayan kadın, şikayetçi oldu. Savcılık soruşturmasında ifade veren Nuh E., Saliha D.'nin kendi evine geldiği gibi bir otele de temizliğe gittiğini söyleyerek, kendisine otelde 35 bin lira para kaybolduğunu, suçu üzerine attıklarını, bu parayı ödemesi gerektiğini söyleyerek borç para istediğini ileri sürdü. Kendisinin de Saliha'ya 35 bin lira parayı elden verdiğini, Saliha'nın aldığı borcu zamanında ödemediğini, olay günü evine temizliğe geldiğinde parayı istediğini, Saliha'nın okuma yazması olmadığı için işlemleri yapmak üzere telefonu kendisine verdiğini, bunun üzerine hesabından 40 bin lira kendi hesabına gönderdiğini, sonra da mesaj atarak teşekkür ettiğini söyleyerek suçlamaları kabul etmedi.