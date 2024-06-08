Okyanusun derinlikleri büyüledi

Dünya Okyanus Günü için düzenlenen fotoğraf yarışmasının kazananları New York'ta açıklandı. BBC'de yer alan habere göre, amatör ve profesyonel fotoğrafçılara açık olan yarışmaya gönderilen binlerce fotoğraftan beşi farklı kategorilerde birinciliğe layık görüldü. Bu yıl 11.'si düzenlenen ve teması "Yeni Derinlikleri Uyandır" olan yarışmada ''Sualtı manzaraları, Gelişmekte olan küçük ada ülkeler, Sualtından büyük ve küçük yüzler, Yeni derinlikleri uyandır, Suyun üstünden manzaralar'' kategorileri yer aldı. Yeni Derinlikleri Uyandır kategorisinin kazananı Hawaii'de atıl durumdaki balık ağı fotoğrafı ile fotoğrafçı Renee Grinnell Capozzola oldu. Su üstünden deniz manzaraları kategorisini ise Norveç'te çektiği Kuzey Işıkları ile fotoğrafçı Michael Sswat kazandı.