Öldü sanılan adam musallada dirildi

İstanbul Fatih'te cenaze namazının kılınması için götürüldüğü caminin musalla taşında tabuttan ses gelmesi üzerine yaşadığı anlaşılan Halit Bayşu (80), ambulansla hastaneye kaldırıldı, ancak kurtarılamadı. Olay Balat'ta dün öğlen saatlerinde yaşandı. Tedavi gördüğü hastanede ölüm raporu verilen yaşlı adamın cenazesi, defin hazırlıklarının ardından Hacı İlyas Yatağan Camii'ne getirildi ve musalla taşına konuldu. Cenazenin başına gelen yakınları sesler duyunca tabut açıldı ve Bayşu'nun hareket ettiği görüldü. Olay yerine gelen ambulans görevlileri Bayşu'nun yaşadığını görünce hastaneye kaldırdı ancak yapılan müdahalelere rağmen Bayşu hayatını kaybetti. Yaşlı adamın cenazesi, kesin ölüm nedeninin belirlenmesi için Adli Tıp Kurumu morguna kaldırıldı.Bayşu'nun gelini verdiği ifadede, "Kayınpederimin KOAH hastalığı vardı. Bu sabah (dün) hastaneye gitmiştik. Orada vefat ettiğini söylediler. Bu konuyla alakalı hastanenin büyük ihmali var. Sağlık Bakanlığı'yla ilgili birimlere şikâyetleri yaptık. Adli makamlarca da gerekli araştırmanın yapılmasını talep ediyoruz. İhmali olanlardan şikâyetçiyiz" dedi.