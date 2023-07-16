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Giriş Tarihi: 17.7.2023

“Öldüğünü bile geç söylediler” Ameliyatta ölümüne soruşturma

İstanbul’da 19 yaşındaki Rojin Elveren’in, mide küçültme ameliyatı sırasında hayatını kaybetmesine ilişkin soruşturma açıldı

Yunus Emre KAVAK Yunus Emre KAVAK
“Öldüğünü bile geç söylediler” Ameliyatta ölümüne soruşturma
İstanbul'da kasiyerlik yapan Rojin Elveren, geçen çarşamba günü güle oynaya mide küçültme ameliyatı için gittiği Bağcılar'daki özel bir klinikte hayatını kaybetti. İddialara göre genç kız, tahlil sonuçları dahi çıkmadan ameliyata alındı. Ameliyat sırasında aileye kanamanın durmadığını söyleyen doktorlar, bir süre sonra ölüm haberini verdi. Gözyaşları arasında toprağa verilen genç kızın ailesi doktorlar ve hastane hakkında suç duyurusunda bulundu. Baba Murat Elveren, "Kolum kanadım kırıldı. Kızımın EKG'sini çekmişler, tahlillerinin sonucu dahi gelmeden ameliyata başlamışlar. Atardamarını patlatmışlar. Kalbinde ritim bozukluğu çıkmış, ona rağmen ameliyata almışlar. Bu göz göre göre bir cinayet.



Kızımın şah damarını kesmişler. Bunun sorumluları en ağır cezayı çeksin" dedi. Murat Elveren, "Kızımın ameliyatına giren doktor, kızım öldükten bir saat sonra sosyal medyasında ameliyat başladı diye başka bir ameliyattan paylaşım bile yapıp silmiş. Bu kadar rahatlık olur mu. Ben yandım başkası yanmasın ne olur" diye konuştu. Rojin'in ölümünün ardından savcılığın soruşturması sürüyor. İstanbul İl Sağlık Müdürlüğü de inceleme başlattı.

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“Öldüğünü bile geç söylediler” Ameliyatta ölümüne soruşturma
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