Öldürdü, kılıcıyla parçaladı, mahkemede çark etti

ÜZMEZ UYARDI

Kurtların, ekosistemin işleyişinde çok önemli rol oynadığını belirten Doğa Koruma ve Milli Parklar Genel Müdürü İsmail Üzmez, "Bu önemli türlerin ekosistemde yok olması demek, yaşadıkları ekosistemdeki diğer canlıları da yok olması demektir. Kurtlar; yaralı, hasta veya yaşlı geyikleri yiyerek sağlıklı bireylerin üremesine ve türlerini sürdürmesine izin verir. Aynı zamanda ekosistemdeki diğer hayvanların beslenmesine de yardımcı olurlar; kartallar, ayı ve karga gibi diğer hayvanlar kurtların bıraktığı kalıntıları yerler. İnsanlar kurtların habitatlarını yok ederek, son iki yüzyılda kurt popülasyonunda dramatik bir düşüşe neden oluyor. Lütfen nesli tükenmekte olan bu canlılara zarar vermeyelim" dedi.