Öldürdü, kılıcıyla parçaladı, mahkemede çark etti

Ağrı'nın Taşlıçay İlçesi'nde iki gün önce meydana gelen olayda İlçede fırıncılık yapan F. A., sosyal medya hesaplarından paylaştığı bir videoda köpeğini bir kurdun boğarak öldürdüğünü iddia ederek, kurdu öldürmek için dağa çıktığını söyledi. F.A. yayımladığı videoda öldürdüğü kurdu omzuna alıp "Can alan bedelini canla öder" diyerek poz verdi. Kılıçla kurdu parçaladığı o anları sosyal medya hesabından paylaşan F.A.'ya, yüzlerce tepki mesajı yağdı.
HAYDİ EKİBİ YERİNİ TESPİT ETTİ
Korkunç görüntülerin sosyal medya paylaşılmasının ardından hayvan severler, Jandarma Genel Komutanlığı'nın kurduğu Hayvan Durum İzleme (HAYDİ) uygulaması ile olayı jandarma ekiplerine ihbar etti. İhbar üzerine harekete geçen Ağrı Jandarma Çevre, Doğa ve Hayvanları Koruma timi, görüntülerde kişinin Taşlıçay İlçesi'nde yaşayan F.A olduğunu tespit etti. F.A. Jandarma tarafından çalıştığı fırında gözaltına aldı.
"ARABA ÇARPTI" DEDİ
fadesi alınmak üzere karakola götürülen F.A. sosyal medya hesaplarında paylaştığı korkunç infazı kabul etmeyerek suçlamaları reddetti. F.A. ifadesinde yoldan geçerken kurdu araba çarpmış halde bulduğunu, kurdun ölmüş olduğunu görünce arkadaşlarına böyle bir şaka yapmak istediğini söyledi.
4 BİN 206 LİRA CEZA KESİLDİ
İfadesinin ardından hakim karşısına çıkan F.A. tutuksuz yargılanmak üzere serbest bırakılırken, Doğa Koruma ve Milli Parklar Bölge Müdürlüğü F.A'ya Bin 406 lira idari para cezası 2800 lira tazminat cezası olmak üzere toplam da 4 bin 206 lira para cezası kesti.
ÜZMEZ UYARDI
Kurtların, ekosistemin işleyişinde çok önemli rol oynadığını belirten Doğa Koruma ve Milli Parklar Genel Müdürü İsmail Üzmez, "Bu önemli türlerin ekosistemde yok olması demek, yaşadıkları ekosistemdeki diğer canlıları da yok olması demektir. Kurtlar; yaralı, hasta veya yaşlı geyikleri yiyerek sağlıklı bireylerin üremesine ve türlerini sürdürmesine izin verir. Aynı zamanda ekosistemdeki diğer hayvanların beslenmesine de yardımcı olurlar; kartallar, ayı ve karga gibi diğer hayvanlar kurtların bıraktığı kalıntıları yerler. İnsanlar kurtların habitatlarını yok ederek, son iki yüzyılda kurt popülasyonunda dramatik bir düşüşe neden oluyor. Lütfen nesli tükenmekte olan bu canlılara zarar vermeyelim" dedi.