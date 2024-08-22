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Giriş Tarihi: 22.8.2024

Öldürdüğü eşinin cenazesiyle karakola gitti

TOLGA YANIK TOLGA YANIK
Öldürdüğü eşinin cenazesiyle karakola gitti
Konya'nın Selçuklu ilçesi Hüsamettin Çelebi Mahallesi'nde Bekir Durmaz, kendisini aldattığını ileri sürdüğü eşi Elif Durmaz ile otomobil içerisinde tartışmaya başladı. Tartışma sırasında sürücü Bekir Durmaz yanında bulunan bıçakla Elif Durmaz'ı vücudunun çeşitli yerlerinden bıçaklayarak öldürdü. Durmaz, daha sonra aracında cansız halde bulunan eşiyle Özalkent Polis Merkezi'ne giderek teslim oldu. Polis ve sağlık ekiplerinin incelemesinin ardından talihsiz kadının cesedi otopsi yapılmak üzere Konya Şehir Hastanesi morguna kaldırıldı.
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Öldürdüğü eşinin cenazesiyle karakola gitti
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