Öldürdüğü kadını bahçeye gömmüştü: O cani hakkında kara verildi!

Konya 2. Ağır Ceza Mahkemesi'ndeki devam eden cinayet davasının karar duruşmasına, tutuklu sanık G.S., Ses ve Görüntü Bilişim Sistemi (SEGBİS) aracılığıyla katıldı. Çiğdem E.'nin yakınları ve avukatları salonda hazır bulundu.