Öldüren diş çekiminde adalet arayışı sürüyor

Bursa'da 5 yaşındaki Deniz Sönmez, özel bir diş kliniğinde sedasyon altında diş çekimi ve dolgu işlemleri sonrası rahatsızlanarak hayatını kaybetti. Olayla ilgili tutuksuz 4 sanığın yargılanmasına devam edildi. Diş hekimi A.G., işe başladığında sedasyonun rutin uygulama olduğunu belirterek, "Bunun yasak olduğunu düşünmediğim için sorgulamadım; kendi kendime uygulamaya karar vermedim, düzen bu şekildeydi" dedi. Anestezi uzmanı L.O. ise suçsuz olduğunu savundu. Ailenin avukatı tutuklama talep ederken, savcı diş hekimi ve anestezi uzmanı için 3-9 yıl, mesul müdür için 2-6 yıl hapis istedi. Mahkeme karar için duruşmayı erteledi. DHA