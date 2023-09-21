Haberler Yaşam Haberleri Öldüren temizlik
Giriş Tarihi: 22.9.2023

Öldüren temizlik

Antalya’da kireç çözücüyle banyoda temizlik yaparken zehirlenen 2 çocuk annesi S.G. bir anda fenalaştı. Hastaneye kaldırılan kadın hayatını kaybetti

Erdoğan ÖZTÜRK Erdoğan ÖZTÜRK
Öldüren temizlik
Antalya'nın Muratpaşa ilçesinde önceki gün evinde kireç çözücüyle temizlik yapan S.G., (54) bir anda fenalaşınca eşini arayarak kendisini kötü hissettiğini söyledi. Eşi durumu 112 Acil Çarı Merkezi'ne bildirdi. Eve gelen ambulans ile Atatürk Devlet Hastanesi'ne kaldırılan kadın daha sonra Kepez Devlet Hastanesi'ne sevk edildi. Yoğun bakıma alınan talihsiz kadın yapılan tüm müdahaleye rağmen hayatını kaybetti.



Ölüm haberini alan S.G.'nin yakınları gözyaşlarına boğuldu. İki çocuk annesi kadının yakınları, "Hiçbir sağlık sorunu yoktu. Evde kireç çözücü ile temizlik yaparken kendini kötü hissedince eşini telefonla arayıp bilgi vermiş. Ambulansa yürüyerek binmiş. Ancak kısa sürede hayatını kaybetti. Kadınlar kireç çözücü ile banyoda temizlik yapmasın" diyerek uyarıda bulundu. Uzmanlar, özellikle kireç çözücüyle birlikte farklı kimyasalları bir arada kullanmanın ölümcül olabileceğine dikkat çekiyor.

EN ÇOK OKUNANLAR

Başkan Erdoğan'dan emekli düzenlemesi ve enflasyonla mücadele açıklaması: Yaptık yine yaparız
SON DAKİKA! Azerbaycan Cumhurbaşkanı İlham Aliyev dünyaya duyurdu: Ermenistan'a gerekli cevap verildi!
İnşirah Suresi Okunuşu - İnşirah Suresi Türkçe Anlamı, Arapça Yazılışı, Meali Ve Tefsiri
SON DAKİKA! Başkan Erdoğan Türkevi'nde gazetecilerin sorularını yanıtladı: Kritik açıklamalar...
Başkan Erdoğan'dan CHP'deki değişim kavgasına net yorum: Kendi işlerine baksınlar
Levent Gültekin'den dikkat çeken iddia! Meral Akşener: Ekrem İmamoğlu ve Mansur Yavaş kendini ne halt zannediyor?
Başkan Erdoğan, Elon Musk ile yaptığı görüşmenin detaylarını açıkladı: Teknofest'e davet ettim, gelecek
200 daireli ev sahibinden kiracılara ihtarname
Son dakika haberi: Beşiktaş'tan Konferans Ligi'ne 1 puanlık başlangıç! Kartal son anda puanı kaptı...
Sabah Namazı Nasıl Kılınır - Sabah Namazı Kaç Rekat, Kadın ve Erkek İçin Farzı ve Sünnetinin Kılınışı Nasıl?
ARKADAŞINA GÖNDER
Öldüren temizlik
* Birden fazla kişiye göndermek için, mail adresleri arasına “ ; ” koyunuz
SON DAKİKA