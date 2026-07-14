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Giriş Tarihi: 14.07.2026 12:56

Öldüren ‘U’ dönüşü! Genç motosiklet sürücüsü kaza kurbanı

İzmir'in Menderes ilçesinde 'U' dönüşü yapmak isteyen otomobille çarpışan motosikletin 26 yaşındaki sürücüsü Özcan Şahin'in yaşamını yitirdiği feci kaza saniye saniye güvenlik kamerasına yansıdı.

Ceyhan TORLAK Ceyhan TORLAK
Öldüren ‘U’ dönüşü! Genç motosiklet sürücüsü kaza kurbanı
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Kaza, dün Özdere Cumhuriyet Mahallesi'nde bulunan özel bir sağlık merkezinin önünde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, İ.Ç. (46) idaresindeki otomobil cadde üzerinde 'U' dönüşü yapmak istediği sırada, Özcan Şahin (26) yönetimindeki motosikletle çarpıştı. Çevredekilerin ihbarı üzerine adrese polis ve 112 Acil Sağlık ekipleri sevk edildi. Ağır yaralanan motosiklet sürücüsü Özcan Şahin, ambulansla kaldırıldığı Seferihisar Devlet Hastanesi'nde doktorların tüm müdahalelerine rağmen kurtarılamayarak hayatını kaybetti.

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Öldüren ‘U’ dönüşü! Genç motosiklet sürücüsü kaza kurbanı
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