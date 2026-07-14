Öldüren ‘U’ dönüşü! Genç motosiklet sürücüsü kaza kurbanı

Kaza, dün Özdere Cumhuriyet Mahallesi'nde bulunan özel bir sağlık merkezinin önünde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, İ.Ç. (46) idaresindeki otomobil cadde üzerinde 'U' dönüşü yapmak istediği sırada, Özcan Şahin (26) yönetimindeki motosikletle çarpıştı. Çevredekilerin ihbarı üzerine adrese polis ve 112 Acil Sağlık ekipleri sevk edildi. Ağır yaralanan motosiklet sürücüsü Özcan Şahin, ambulansla kaldırıldığı Seferihisar Devlet Hastanesi'nde doktorların tüm müdahalelerine rağmen kurtarılamayarak hayatını kaybetti.

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