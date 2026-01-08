Öldüresiye şiddete yaralama cezası!

Ankara'da 10 Ekim 2025'te evine giderken eski erkek arkadaşı Mercan Kaan Bulut tarafından darp edilen ve kafatasına aldığı darbeler nedeniyle bir ay boyunca yoğun bakımda yaşam mücadelesi veren, hafızasını kaybeden, 3 kez ameliyat geçiren Merve Ongun'la ilgili dava Ankara 10'uncu Asliye Ceza Mahkemesi'nde görüldü. Mahkeme heyeti ilk duruşmada Bulut hakkında "kasten yaralama" suçundan 5 yıl hapis cezası verilmesine hükmetti. Merve Ongun'un haftalarca entübe kalmasına ve kalbinin durmasına neden olan saldırının "kasten yaralama" kapsamında değerlendirilmesi, davayı izleyen Ongun'un ailesi ve kadın dernekleri tarafından tepkiyle karşılandı.Karar sonrası Kadın Dayanışma Komiteleri ile Önce Çocuklar ve Kadınlar Derneği "Yaşanan olay kasıtlıdır, fail Merve'ye öldürme kastıyla saldırmıştır" açıklaması yaptı. Geçirdiği beyin ameliyatlarının izleri nedeniyle duruşmaya perukla katılan Merve Ongun "Trafik kazası geçirdim sandım. Sonradan gerçekleri öğrendim. Uyandığımda 'O nerede?' demişim. Şoke oldum. Hiçbir kadın şiddete maruz kalmamalı. Herkes sonuna kadar davasının peşinde olmalı" dedi.Merve Ongun'un avukatı Çisel Demirkan ise hukuki mücadelenin devam edeceğini belirterek savcılığın iddianameyi "kasten yaralama" üzerinden kurmasını eleştirerek olayın açıkça bir öldürmeye teşebbüs olduğunu ifade etti. Avukat Demirkan "Davadaki bilirkişi raporu, tanık beyanları, tanık anlatımları ve sanığın bu süreçteki tutum ve davranışları değerlendirildiğinde aslında bu dosyada olası kast olduğu, Merve'yi öldürmeye teşebbüs olduğu sabitti. İstinafa gideceğiz" dedi.