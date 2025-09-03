Konya’da öldüresiye dövülen Dudu Gez Çat vahşeti SABAH’a anlattı! Meğer bu ilk değilmiş...

Geçtiğimiz 29 Temmuz günü ilçeye bağlı Uğur Mumcu Caddesi üzerinde meydana gelen olayda, apartmanın birinci katında oturan 2 çocuk annesi Dudu Gez Çat, zemin katta faaliyet gösteren market işletmecisi Yasin Mert Vural'ı yaklaşık 1 yıl önce binaya ait kullanım alanlarını işgal ettiği gerekçesiyle belediyeye şikayette bulundu.
Bunun üzerine market işletmecisi ile Çat arasındaki gerginlik giderek artmaya başladı. Çat, son olarak güvenlik gerekçesiyle evine güvenlik kamerası taktırdı. Bunu istemeyen Vural, kadınla tartışıp, küfürler etti. Bunun üzerine aşağıya inen Çat, Yasin Mert tarafından tekme ve yumruklarla darp edildi. Bu anlar cep telefonu kamerasıyla kaydedildi. Talihsiz kadın ameliyat edildikten sonra taburcu edildi. Yasin Mert Vural ise çıkarıldığı mahkemece adli kontrol kararıyla serbest bırakıldı.
BU İLK ŞİDDET DEĞİLMİŞ
Taraflar arasında 2024 yılının Ağustos ayında da benzer bir olay yaşandığı ortaya çıktı. Vural ailesinin Dudu Gez Çat'ın eşi Aydın Çat'la (50) tartıştıkları, tartışma sırasında Aydın Çat'ın tişörtünü yırtıp darp ettikleri, Dudu Gez Çat'ın da eşine yardım etmek amacıyla karşı tarafa müdahale ettiği belirlendi. Tarafların birbirlerinden şikayetçi olması üzerine Ereğli Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından yürütülen soruşturma tamamlandı. Baba Ahmet Mesut (53) ile oğulları Yasin Mert ve Ahmet Can Vural (28) hakkında 'basit yaralama' ve 'mala zarar verme' suçlarından 5 yıla kadar hapis cezası istendi. Aynı dosyada şüpheli konumda bulunan Dudu Gez Çat hakkında 'basit yaralama' ve 'mala zarar verme' suçlarından 5 yıla kadar, eşi Aydın Çat hakkında 'basit yaralama' suçundan 2 yıla kadar hapis cezası talep edildi.
'SANA BUNUN HESABINI SORACAĞIM'
Vural ailesi bununla da yetinmedi. Geçtiğimiz 7 Mayıs tarihinde baba Ahmet Mesut ve oğlu Yasin Mert, Dudu Gez Çat'ı tehdit edip hakaretlerde bulundu. Dudu Gez Çat savcılığa giderek baba ve oğlu hakkında suç duyurusunda bulundu.
Ereğli Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından yürütülen soruşturmada Yasin Mert Vural hakkında 'hakaret' suçundan 2 yıl 4 aya kadar, 'Sana bunun hesabını soracağım' diyerek tehdit eden baba Ahmet Mesut Vural hakkında 'tehdit' suçundan 2 yıla kadar, 'hakaret' suçundan da 2 yıl 4 aya kadar hapis cezası talep edildi. Taraflar arasında başka soruşturmalarında olduğu belirtildi.
'ADALETİN YERİNİ BULMASINI İSTİYORUM'
Ameliyatın ardından evinde istirahat halinde olan Dudu Gez Çat, "Çok acılar çektim. Ama adaletin yerini bulduğu gün tüm acılarım dinecek. Bana ve ailem yapılanların hesabı adalet önünde verilecek" dedi.