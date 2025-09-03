Konya’da öldüresiye dövülen Dudu Gez Çat vahşeti SABAH’a anlattı! Meğer bu ilk değilmiş...

BU İLK ŞİDDET DEĞİLMİŞ

Taraflar arasında 2024 yılının Ağustos ayında da benzer bir olay yaşandığı ortaya çıktı. Vural ailesinin Dudu Gez Çat'ın eşi Aydın Çat'la (50) tartıştıkları, tartışma sırasında Aydın Çat'ın tişörtünü yırtıp darp ettikleri, Dudu Gez Çat'ın da eşine yardım etmek amacıyla karşı tarafa müdahale ettiği belirlendi. Tarafların birbirlerinden şikayetçi olması üzerine Ereğli Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından yürütülen soruşturma tamamlandı. Baba Ahmet Mesut (53) ile oğulları Yasin Mert ve Ahmet Can Vural (28) hakkında 'basit yaralama' ve 'mala zarar verme' suçlarından 5 yıla kadar hapis cezası istendi. Aynı dosyada şüpheli konumda bulunan Dudu Gez Çat hakkında 'basit yaralama' ve 'mala zarar verme' suçlarından 5 yıla kadar, eşi Aydın Çat hakkında 'basit yaralama' suçundan 2 yıla kadar hapis cezası talep edildi.