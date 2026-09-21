Öldürülen kuyumcudan geriye dram kaldı

Tekirdağ'ın Hayrabolu ilçesinde 17 Eylül Perşembe günü Hayrabolu istikametine seyir halinde olan kuyumcu toptancısı Hamdi Mor'un kullandığı otomobile, kimliği belirsiz kişi ya da kişiler tarafından silahla ateş açıldı. Kurşunların isabet ettiği 45 yaşındaki Mor, kaldırıldığı hastanede hayatını kaybetti. 4 kişi oldukları belirlenen saldırganlar araçta bulunan 20 kilo altını alarak kayıplara karıştı.

BABASINA ÇOK DÜŞKÜNDÜ

Evli ve 3 çocuk babası olan Hamdi Mor memleketi Kastamonu'nun Araç ilçesine bağlı Alınören köyünde gözyaşları arasında toprağa verildi. Mor'un çocukları 18 yaşındaki Ceren, 15 yaşındaki Mehmet ve 12 yaşındaki yürüme engelli Melike tabutun başında gözyaşı döktü. Ailenin en küçük çocuğu olan Melike'nin babasına çok düşkün olduğu öğrenildi. Melike'nin, babasının cenazesi sırasında tabutunun başından uzun süre ayrılmaması törene katılanların yüreğini burktu.

Hamdi Mor'un Araç Belediye Başkanı Süleyman Yazkan'ın kuzeni olduğu öğrenildi. Saldırı sırasında otomobilin lastiğine ateş edildiği, Hamdi Mor'un tabancasıyla karşılık vermeye çalıştığı ancak tabancasını aracın arka kısmına düşürdüğü belirlendi. Polis, 20 kilo altınla kaçan saldırganların yakalanması için çalışma başlatıldı.