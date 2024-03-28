Öldürüp cesedini yaktılar

İstanbul Bahçelievler'de yangın çıkan iş yerinde elleri arkadan bağlanmış bir ceset bulundu. Cesedin 39 yaşındaki Mustafa Bayraktar'a ait olduğunu belirledi. Bayraktar'ı bıçaklayarak öldürdüğü ve iş yerinini kundaklandığı değerlendirilen bir şüpheli gözaltına alındı. Olay, Kocasinan Merkez Mahallesi'nde dün saat 10.00 sıralarında bir hurda deposu olarak kullanılan iş yerinde meydana geldi. Dumanları gören çevredekiler itfaiyeye haber verdi. Olay yerine gelen itfaiye ekipleri yangını kısa sürede söndürdü. İçeride inceleme yapan polis ekipleri bir kişinin cesedini fark etti. Elleri arkadan bağlanmış bir erkeğe ait olan cesedin baş ve el kısımlarında kesikler olduğu tespit edildi. Cesedin 39 yaşındaki Mustafa Bayraktar'a ait olduğu ve bıçaklanarak öldürüldükten sonra bağlanıp iş yerinin kundaklandığı belirlendi. Polis, Bayraktar'ın son olarak görüştüğü 22 yaşındaki B.D.'yi gözaltına aldı. B.D'nin Bayraktar'ı annesine sarkıntılık ettiği için öldürdüğünü söylediği öğrenildi.