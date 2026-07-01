Ölen 18, katil 15 yaşında

Manisa'nın Yunusemre ilçesinde 15 yaşındaki C.T., tartıştığı Onur Yılmaz'ı (18) bıçaklayarak öldürdü. 50. Yıl Mahallesi 6109'uncu Sokak'taki bir kafeteryada önceki gece saat 00.30 sıralarında iddiaya göre, Onur Yılmaz, C.T.'nin babası Mehmet T. (43) ve ağabeyi Ahmet T. (18) hakkında küfürlü konuşuyordu. Olay günü 15 yaşındaki C.T., yanında babası ve ağabeyi ile birlikte konuşmak için bir kafede Yılmaz ile buluştu. Çıkan tartışmada C.T. yanındaki bıçakla Onur Yılmaz'ı yaraladı. Yılmaz yere yığılırken C.T. ise koşarak kaçtı. İhbar üzerine bölgeye sağlık ve polis ekipleri sevk edildi. Yaralanan Onur Yılmaz, sağlık görevlilerinin ilk müdahalesinin ardından ambulansla yakındaki özel hastaneye kaldırıldı. Ameliyata alınan Onur Yılmaz, doktorların çabasına rağmen kurtarılamadı.

BABA VE 2 OĞLU YAKALANDI

Polis olaydan sonra baba Mehmet T. ile oğulları C.T. ile Ahmet T.'yi evlerinde yakalayarak gözaltına aldı. 3 şüphelinin emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilecekleri öğrenildi.