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Giriş Tarihi: 15.4.2025

Ölen sahibinin küllerinden ayrılmıyor

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Ölen sahibinin küllerinden ayrılmıyor
RUSYA merkezli Sputnik ajansındaki haberde vefalı bir köpeğin hikâyesine yer verildi. Habere göre Rusya Federasyonu'na bağlı Başkurdistan Cumhuriyeti'nde yaklaşık bir ay önce çıkan yangında sahibini kaydeden sadık bir köpek, yanan evin külleri üzerinde sahibinin dönmesini bekliyor. Husky cinsi vefalı köpek, geçen ay Ufa kenti yakınlarında bir müstakil evde çıkan yangın sonucunda hem yuvasını hem de sahibini kaybetti. Köpeğin, sahibini yaşanan faciadan bu yana küllerin üzerinden ayrılmadan sadakatle beklemeye devam ettiği kaydedildi.
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Ölen sahibinin küllerinden ayrılmıyor
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