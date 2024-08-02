Olimpiyat gururu nikâhla taçlandı

Dünya arenasında Türkiye'yi yüzme dalında temsil eden milli yüzücülerinden Ecem Dönmez ile Berkay Ömer Öğretir, Paris 2024 Olimpiyat Oyunları'nda Türkiye'ye madalya getirmek için mücadele verdiler. Berkay Ömer Öğretir daha önce gerçekleştirilen yarışta 21. olurken Gizem Güvenç, Ecem Dönmez ve Zehra Duru Bilgin ile milli sporcu Ela Naz Özdemir, 8.05.18 dereceyle serilerini 8'inci tamamlayarak olimpiyat 16'ncısı oldular. Çift, yarışın ardından 1 Ağustos'ta Türkiye'nin Paris Büyükelçiliği'nde kıyılan nikahla hayatlarını birleştirdi.Olimpiyatlar'da kendisi gibi yüzücü olan milli sporcu Berkay Ömer Öğretir ile hayatını birleştirmeye ve nikâhı da Paris'te düzenlenen Olimpiyat oyunlarında yapmaya karar verdiklerini ve unutulmaz bir mutluluk yaşadıklarını belirten yüzücü Ecem Dönmez, nikâhla birlikte Türkiye'ye madalya getiremedikleri için üzüldüklerini söyledi. Ecem'in Paris'teki yarışını büyük heyecanla izleyen baba Uğur Dönmez ise kızının Paris'te nikâh kıymasıyla büyük sevinç yaşadığını söyledi.