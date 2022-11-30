Olimpos Bungalov Evleri Fiyatları - Olimpos Kiralık Bungalov Ağaç Evler Nerede, Nasıl Gidilir, Konaklama Ne Kadar?

Olimpos, Antalya'nın koruma altında olan bir bölgesi ve dolasıyla da imara kapalı. Bu nedenle Olimpos'ta konaklama seçenekleri ağaç ev ve bungalovlardan oluşuyor. Bu durum pek çok vatandaşın elbette ilgisini çekiyor. Olimpos'ta konaklamak isteyen bireyler Olimpos bungalov evleri nerede ve Olimpos kiralık bungalov konaklama ücretleri ne kadar diye merak ediyor. Eğer siz de Olimpos bungalov evleri fiyatları nelerdir ve Olimpos'a nasıl gidilir diye düşünüyorsanız doğru yerdesiniz. Yazımızın devamında Olimpos ağaç evler konaklama ne kadar sorusunun yanıtını bulabilirsiniz.

Olimpos Bungalov Evleri Nerede?

Antalya'nın eşsiz Olimpos bölgesinde konaklamak istiyorsanız aşağıdaki bungalov evlerden birini tercih edebilirsiniz. Yine de öncelikle Olimpos'a nasıl gideceğinizi söyleyebiliriz. Eğer uçakla gelecekseniz Antalya Havalimanı'nda inmelisiniz. Gezilecek çok yer olduğundan araba kiralayabilir ya da özel aracınızla ulaşım sağlayabilirsiniz.

Olimpos'un en meşhur ağaç evlerinde kalmak istiyor olabilirsiniz. Denize biraz uzak bir rotada bungalov ağaç evlerde kalma imkanınız bulunuyor. Eşsiz manzaralar sayesinde etrafta bulunan tesisler pek çok insanın uğrak noktası oluyor.

Bungalov konaklaması için bir diğer seçeneğiniz ise doğal yaşam köyü olacaktır. Burada yer alan tesis içerisinde pek çok bungalov seçeneği mevcut. Üstelik 2 yatak odalı bungalov evler de tesis içerisinde yer alıyor.

Olimpos Bungalov Evlerinde Konaklama Ne Kadar?

Olimpos bungalov evlerinde fiyatlar konaklayacağınız gün ve bungalovun büyüklüğüne göre değişiklik gösteriyor. Aynı zamanda fiyatlar dönemsel olarak da değişebiliyor. Bu nedenle konaklama yapmayı düşündüğünüz tarihten önce işletmeleri arayarak fiyat bilgisi alabilirsiniz.