Grease yıldızı Olivia Newton John neden öldü? Olivia Newton John kimdir, filmleri neler, kaç yaşındaydı?

Olivia Newton John filmleri, yaşı ve hayatı ile arama geçmişlerindeki yerini aldı. Ünlü müzikal Grease'in başrolü olan oyuncu araştırılmaya başladı. Ölüm haberini duyanlar Olivia Newton John neden öldü sorularına yanıt aramaya başladı. Peki, Olivia Newton John kimdir, kaç yaşında, hangi filmlerde oynadı? İşte detaylar…