Grease yıldızı Olivia Newton John neden öldü? Olivia Newton John kimdir, filmleri neler, kaç yaşındaydı?

Olivia Newton John filmleri, yaşı ve hayatı ile arama geçmişlerindeki yerini aldı. Ünlü müzikal Grease'in başrolü olan oyuncu araştırılmaya başladı. Ölüm haberini duyanlar Olivia Newton John neden öldü sorularına yanıt aramaya başladı. Peki, Olivia Newton John kimdir, kaç yaşında, hangi filmlerde oynadı? İşte detaylar…
OLIVIA NEWTON JOHN KİMDİR?
Olivia Newton-John 26 Eylül 1948 doğumlu. 73 yaşında hayatını kaybeden oyuncu Cambridge Güney Kaliforniya'da bulunuyordu. İngiltere doğumlu Avustralyalı şarkıcı, söz yazarı ve oyuncu Grease müzikali ile ünlendi.
Altın Küre ödülüne aday olmuştur. Başarılı vokali ünlenmesini sağlamıştır. Ayrıca başarılı da bir işletme sahibidir. 1974 Eurovision Şarkı Yarışması'nda Birleşik Krallık'ı "Long Live Love" adlı şarkıyla temsil etmiş ve dördüncü olmuştur.