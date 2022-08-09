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Giriş Tarihi: 9.8.2022 09:34 Son Güncelleme: 9.8.2022 09:34

Grease yıldızı Olivia Newton John neden öldü? Olivia Newton John kimdir, filmleri neler, kaç yaşındaydı?

Olivia Newton John hayatını kaybetti. Ünlü müzikal Grease’in başrollerinden biri olan oyuncu ölümü ardından gündemdeki yerini aldı. Olivia Newton John kimdir, kaç yaşında, filmleri neler soruları yanıt arıyor. Rol arkadaşı John Travolta yakın arkadaşı ve partneri hakkında duygusal bir paylaşımda bulundu. Peki, Olivia Newton John neden öldü, hangi filmlerde oynadı? İşte hakkında merak edilenler…

Grease yıldızı Olivia Newton John neden öldü? Olivia Newton John kimdir, filmleri neler, kaç yaşındaydı?

Olivia Newton John filmleri, yaşı ve hayatı ile arama geçmişlerindeki yerini aldı. Ünlü müzikal Grease'in başrolü olan oyuncu araştırılmaya başladı. Ölüm haberini duyanlar Olivia Newton John neden öldü sorularına yanıt aramaya başladı. Peki, Olivia Newton John kimdir, kaç yaşında, hangi filmlerde oynadı? İşte detaylar…

OLIVIA NEWTON JOHN KİMDİR?

Olivia Newton-John 26 Eylül 1948 doğumlu. 73 yaşında hayatını kaybeden oyuncu Cambridge Güney Kaliforniya'da bulunuyordu. İngiltere doğumlu Avustralyalı şarkıcı, söz yazarı ve oyuncu Grease müzikali ile ünlendi.

Altın Küre ödülüne aday olmuştur. Başarılı vokali ünlenmesini sağlamıştır. Ayrıca başarılı da bir işletme sahibidir. 1974 Eurovision Şarkı Yarışması'nda Birleşik Krallık'ı "Long Live Love" adlı şarkıyla temsil etmiş ve dördüncü olmuştur.

OLIVIA NEWTON JOHN NEDEN ÖLDÜ?

1992 yılında meme kanserini yendi. 2013'te yeniden kansere yakalandı ve 2. kez yendi. 2020 yılında 3. kez meme kanserine yakalandığını açıkladı.

73 yaşındaki oyuncu meme kanserine yenik düştü.

FİLMLERİ

Funny Things Happen Down Under (1965)

Toomorrow (1970)

Grease (1978)

Xanadu (1980)

Two of a Kind (1983)

She's Having a Baby (1988)

A Mom For Christmas (1990)

Madonna: Truth or Dare (1991)

A Christmas Romance (1994)

It's My Party (1996)

Sordid Lives (2000)

The Wilde Girls (2001)

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Grease yıldızı Olivia Newton John neden öldü? Olivia Newton John kimdir, filmleri neler, kaç yaşındaydı?
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