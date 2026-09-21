Ölü bulunan çocuğun kuzeni gözaltında her şeyi itiraf etti

Olay, dün öğle saatlerinde, ilçeye bağlı kırsal Konuk Mahallesi'nde meydana geldi. İddiaya göre, arkadaşlarıyla buluşmak için evden çıkan S.K.'den bir daha haber alınamadı. Ailesinin haber vermesiyle bölgeye jandarma ve AFAD arama kurtarma ekipleri sevk edildi. Ekiplerin yoğun çalışmaları sonucunda S.K'nin mısır tarlasında cansız bedenine ulaşıldı. Olaya ilişkin başlatılan soruşturma kapsamında S.K.'nın kuzeni D.K. Jandarma ekipleri tarafından gözaltına alındı. Kuzen D.K. ilk ifadesinde S.K. ile birlikte mısır tarlasına oyun oynamak için gittiklerini, burada av tüfeğiyle oynarken kazara tüfeğin ateş alıp patladığını ve S.K.'nin öldüğü bilgisini verdi. Ekipler, D.K.'yı, S.K.'nın ölümüne sebep olduğu değerlendirilen av tüfeğiyle birlikte gözaltı aldı.

OLAYIN GEÇMİŞİ

19 Eylül günü öğle saatlerinde evinden ayrılan ve bir daha kendisinden haber alınamayan Selahaddin Karayel için ailesinin ihbarı üzerine arama çalışması başlatıldı. Bölgeye sevk edilen jandarma, AFAD ve arama kurtarma ekipleri dron ve arama köpekleriyle kırsal alanda tarama gerçekleştirdi.

CANSIZ BEDENİ BULUNMUŞTU

Ekiplerin yürüttüğü aramalar sonucunda 13 yaşındaki çocuğun cansız bedeni bir mısır tarlasında bulundu. Olay yerindeki ilk incelemelerin ardından Karayel'in cenazesi otopsi yapılmak üzere hastane morguna kaldırıldı.

3 KUZEN GÖZALTINA ALINMIŞTI

Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından başlatılan soruşturma kapsamında jandarma bünyesinde özel bir ekip kuruldu. Yürütülen incelemeler neticesinde Karayel'in gözaltındaki üç kuzeninden 15 yaşındaki kuzeni D.K.'nin ilk ifadesinde, Selahaddin Karayel ile birlikte av tüfeğiyle oynadıkları sırada tüfeğin kazara ateş aldığını ve olayın bu şekilde gerçekleştiğini beyan ettiği öğrenildi.