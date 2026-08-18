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Giriş Tarihi: 18.08.2026

Ölü bulunan İtalyan profesör kanser tedavisi görüyordu

Yunus Emre KAVAK Yunus Emre KAVAK
Ölü bulunan İtalyan profesör kanser tedavisi görüyordu
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İstanbul Beyoğlu'na bağlı Hacıahmet Mahallesi'nde yaşayan ve İtalyan liselerinde ve üniversitelerde eğitim veren Profesör D'Angerio (55) 5 Ağustos günü akşam saatlerinde tüm gün kendisinden haber alamayan emlakçı arkadaşı Ethem İ. tarafından ölü bulunmuştu. Ölümü şüpheli bulunarak cenazesi Adli Tıp Kurumu Morgu'na sevk edilen D'Angerio'nun, vücudunda gözle görülür darp, kesici veya delici alet izine rastlanmamıştı. Adli Tıp'ta yapılan ön otopsi değerlendirmesinde vücudunda çeşitli kanser hücrelerine rastlandığı öne sürülürken profesörün 2 yıldır kan kanseri tedavisi gördüğü ortaya çıktı. İtalyan profesörün kesin ölüm nedeni çıkacak raporun ardından netlik kazanacak.
Haber Girişi Mete Efendioğlu - Editör

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Ölü bulunan İtalyan profesör kanser tedavisi görüyordu
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