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Giriş Tarihi: 17.11.2022

‘Ölüler de güler’

Dilhan Dumanoğlu Dilhan Dumanoğlu
‘Ölüler de güler’
Ankara Mamak'ta 11 Ağustos'ta bir çocuk babası Selim Yalçınkaya (23) evinin garajında ölü bulundu. İhbar üzerine olay yerine sevk edilen sağlık ekipleri Yalçınkaya'nın başına sert bir cisimle vurularak öldürüldüğünü tespit etti. Yalçınkaya'nın cenazesi, Adli Tıp Kurumu'na gönderilirken ailesi ise eski gelinleri Derya Yalçınkaya'nın cinayeti işlemiş olabileceğini ileri sürdü. ATV'de yayınlanan Müge Anlı ile Tatlı Sert programında ise cinayetle ilgili ilginç gelişmeler yaşandı.



Programa katılan Selim Yalçınkaya'nın eski eşi Derya'nın Selim'in öldüğü gün "Ölüler de güler" etiketiyle sosyal medya paylaşımları ortaya çıkarken, ihanet yazışmaları da deşifre oldu. Müstehcen mesajlar ve paylaşımlarla gündemde olan Derya son olarak da "Öyle fotoğraflar yok" demesine rağmen başka bir erkekle görüntülü konuşurken çekilen fotoğrafları çıktı. Derya "Erdoğan'la o fotoğrafım var benim. Mahkemede yalan söyledim" derken, Selim'in eski eşi tüm dikkatleri üzerine çekmeyi başardı.

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‘Ölüler de güler’
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