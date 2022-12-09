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Giriş Tarihi: 10.12.2022

Ölüm bulvarı

ÖMER ÇETİN ÖMER ÇETİN
Ölüm bulvarı
Manken Özge Ulusoy'un babası Haydar Ulusoy'un, yolun karşısına geçmeye çalışırken bir otomobilin çarpması sonucu hayatını kaybettiği yerde bu kez bir kız çocuğu yaşamını yitirdi. Ankara Çankaya ilçesi Turan Güneş Bulvarı'nda önceki akşam Ö.F.Ş.'nin kullandığı otomobil, yolun karşısına geçmek isteyen 15 yaşındaki Tuğçe Cırık'a çarptı. Yere düşen Cırık, S.A.Ç.'nin kullandığı otomobilin altında kaldı. Kaldırıldığı hastenede kurtarılamayan Cırık dün toprağa verildi. 5 gün arayla yaşanan iki kaza nedeniyle vatandaşlar üstgeçit yapılmasını istedi.

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Ölüm bulvarı
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