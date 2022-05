Ölüm çığlığı ses kaydında: Korkuyorum

Ukraynalı model Anzelika Srabiants'in balkondan düşüp hayatını kaybetmesiyle sonuçlanan olaya ilişkin yeni detaylar ortaya çıkıyor. Modelin ölümden önce arkadaşına gönderdiği ses kaydında, "Korkuyorum... Gelip beni öldüreceğini söyledi" ifadelerini kullandığı belirlendi. Olay, 10 Haziran 2021'de İstanbul Sancaktepe'de meydana geldi. İddiaya göre model Anzelika Srabiants, birlikte yaşadığı köpek eğitmeni Burak Ercan ile yaşadığı tartışma sonrasında evin Fransız balkonundan aşağıya düşerek yaşamını yitirdi. İstanbul Anadolu Cumhuriyet Başsavcılığı'nın yürüttüğü soruşturma kapsamında Burak Ercan, hakkındaki suçlamaları kabul etmese de tutuklandı. Ercan hakkında 'tasarlayarak canavarca hisle veya eziyet çektirerek öldürme' ve 'kişiyi hürriyetinden yoksun kılma' suçlarından ağırlaştırılmış müebbet ve 5 yıla kadar hapis talebiyle dava açıldı.Ukraynalı modelin ölmeden önce Sasha adlı arkadaşıyla yaptığı konuşmanın kayıtları da dava dosyasına girdi. Kayıtlarda Srabiants'ın arkadaşına, "Sen köpeğinin beni neredeyse sakat bıraktığını unuttun. Ve beni ilk kez ve ikinci kez nasıl dövdüğünü. O neredeyse beni öldürüyordu. Bundan sonra bu adamı hayatımda görmek istediğimi mi düşünüyorsun?" dediği belirlendi. Modelin, arkadaşı Sasha'ya gönderdiği ayrı bir ses kaydında ise, "O neredeyse beni öldürüyordu. Bundan sonra bu adamı hayatımda görmek istediğimi mi düşünüyorsun? Korkuyorum. Gelip beni öldüreceğini söyledi. Oturup beni öldüreceği günü beklememi söyledi. Bu gerçek bir tehdit" dediği ortaya çıktı.İddianameye göre, ikili arasında yemek yedikleri restorandan eve dönerken tartışma başladığı, eve geldikten sonra Srabiants'ın sebebi anlaşılmayacak şekilde balkon demirlerine tutunarak kendini sarkıttığı kaydedildi. Srabiants'ın eve dönerken hareket halindeki taksiden inmeye çalıştığı, bu sırada taksi şoförünün aracı kenara çektiği ve Srabiants'ın araçtan indiği belirtildi. Çift eve girdikten sonra Srabiants'ın balkondan "Burak, Burak, Burak" diye seslendiği, Burak Ercan'ın ise telefon kamera kaydını açarak "Bak ben bir şey yapmıyorum" diyerek kayıt yaptığı ifade edildi. "Gel" anlamına gelen "come, come, come" diye seslendiği, Srabiants'ın ise "lütfen" manasında "please, please, please" diye bağırdığı ve bir müddet sonra yüksek sesli bir çarpma sesinin geldiği tespit edildi. Burak Ercan'ın, kamerada görüntüsünün kesildiği bölümde sevgilisini kurtarmaya çalıştığını ifade ettiği kaydedildi.