Ölüm de ayıramadı: 3 kardeş kaza kurbanı

Şehitkamil ilçesi otoban Batı Gişeleri'nden Kuzey Gişeleri istikametine gidiş yönünde sabaha karşı meydana gelen kazada, araç almak için gittikleri Afyon'dan dönen 3 çocuk babası Nihat Dündar (53), 2 çocuk babası kardeşi Hüseyin Dündar (50) ve 4 çocuk babası Aydın Dündar (48) dönüş yolunda araçlarıyla seyir halindeki tıra arkadan çarptı. Çarpmanın etkisiyle otomobil hurdaya dönerken, üç kardeş olay yerinde hayatını kaybetti.

Kazanın ardından bölgeye jandarma ve çok sayıda 112 Acil Sağlık ekibi sevk edildi. Olay yerinde nöbetçi savcı tarafından yapılan incelemenin ardından, hayatını kaybeden üç kardeşin cenazeleri otopsi yapılmak üzere Gaziantep Adli Tıp Kurumu'na gönderildi. Kazayla ilgili soruşturma başlatıldı.