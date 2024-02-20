Ölüm göz göre göre gelmiş… Yakarak öldüremeyince, boğarak öldürmüş

Çanakkale Lapseki'de 12 Ağustos 2023 tarihinde meydana gelen yangın iddiaya göre şöyle gelişti. Eşi Fırat F'den kısa bir süre önce ayrılarak Lapseki'ye, baba ocağına dönen Saliha Gizem F., Süleyman Paşa Mahallesi Çanakkale Caddesi'ndeki bir apartmanın en üst katında iki engelli kız çocuklarıyla yaşamaya başladı.

EVDE KİMSE YOKTU

Talihsiz kadın, 12 Ağustos tarihinde annesi P.N.Ş.'nin doğum gününü kutlamak için yanına iki kızını da alarak akşam saatlerinde evden ayrıldı.

ÖNCE PATLAMA SESİ DUYULDU

Doğum gününü ailesiyle birlikte bir Restorantta kutlayan Gizem F. o gece ailesinde kalmaya karar verdi. Ancak gecenin ilerleyen saatlerinde Gizem F'nin evinde önce küçük çaplı bir patlama sesi duyuldu. Ardından ev, bir anda alev yumağına döndü.

İTFAİYE OLAY YERİNDE

Çevredekilerin ihbarıyla Lapseki Belediyesi'ne ait itfaiye ekipleri kısa bir sürede olay yerine ulaşırken, yoğun uğraşlar sonucu yangın kontrol altına alındı.

ŞİKAYETÇİ OLDULAR

Yangın da ev tamamen kullanılamaz hale gelirken, yangının çıkış nedeniyle ilgili ilk incelemede bir bulguya rastlanılamadı. O gece yangından evde olmadıkları için son anda kurtulan Gizem F. ise babası A.Ş. ile birlikte Lapseki İlçe Emniyet Müdürlüğü'ne giderek eşi Fırat F'nin gönderdiği ölüm ve tehdit mesajlarını göstererek yangını eşinin yapmış olabileceğini söyledi. Gizem F., mesajlarında " Seni diri diri yakacağım" yazan eşi Fırat F.'den şikayetçi oldu.

"3 KİŞİ GÖRDÜM"

Gizem F'nin alt komşusu B.C. yangınla ilgili Emniyet Müdürlüğü'nde verdiği ifadesinde çarpıcı iddialarda bulundu. Ayak sesleriyle gece geç saatlerde uyandığını ve kapı deliğinden baktığında üst kata 3 erkeğin çıktığını gördüğünü söyleyen B.C. " Yukarıda biranda gürültü başladı. Sanki eşyaları fırlatıyorlardı. İki el silah sesi duydum. Sonra biranda pencereden alevler yükseldi. Benzin kokuyordu. Kendimi dışarıya attım" dedi.

OLAY GÜNÜ "KAHVEHANEDEYDİM" DEDİ KURTULDU

Whatsapp yazışmalarını inceleyen ve yangınla ilgili bilgileri değerlendiren Lapseki İlçe Emniyet Müdürlüğü'ne bağlı ekipler, Fırat F.'yi ertesi gün gözaltına aldı. Emniyette suçlamaları ret eden Fırat F. yangının çıktığı saatlerde kahvehanede çalıştığını iddia etti. Fırat F. İfadesinin ardından serbest bırakıldı. Bu olay da eşinden 3 hafta uzaklaştırma aldı.

AYLAR SONRA ORTAYA ÇIKTI

Yangının sebebi aylar sonra cinayet sorgusunda ortaya çıktı. Polis, eşini öldüren Fırat F.'ye 5 ay önceki yangını da sordu Katil zanlısı, eşinin evine gizli bir şekilde girerek önce tüm odalara benzin döktüğünü, ardından evi ateşe verdiğini itiraf etti.