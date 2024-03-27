Ölüm kavşağındaki cinayete 22 yıl istendi

Kaza, geçtiğimiz 5 Ağustos günü Şarkışla ilçesi Kayseri karayolu üzeri Dörtyol Işıklar Kavşağı'nda meydana geldi. Konya'da yaşayan elektrik teknikeri Oğuzhan, ablasının kınası için memleketi Sivas'ın Şarkışla ilçesine gitti. Kent merkezindeki alışverişten sonra Avusturya'da yaşayan kuzeni Hayriye Nur Aksoy'a (26) ait BR-627 JG otomobili kullanan Oğuzhan Türkoğlu, evlerine doğru seyir haline geçti. Genç Oğuzhan, evlerine 500 metre mesafede bulunan ve halk arasında 'Ölüm Kavşağı' olarak bilinen yerde kendisine yeşil ışık yanması üzerine hareket etti. Bu esnada Salih Yağlı idaresindeki mermer yüklü 58 AAC 199 plakalı TIR, Türkoğlu'nun aracına çarptı. Genç Oğuzhan kaldırıldığı hastanede hayatını kaybetti. Kuzeni Mert Hüsnü Türkoğlu (18) ise halen konuşmakta ve yutkunmakta zorluk çektiği, hafıza kaybı yaşıyor.