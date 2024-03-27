Ölüm kavşağındaki cinayete 22 yıl istendi

Kaza, geçtiğimiz 5 Ağustos günü Şarkışla ilçesi Kayseri karayolu üzeri Dörtyol Işıklar Kavşağı'nda meydana geldi. Konya'da yaşayan elektrik teknikeri Oğuzhan, ablasının kınası için memleketi Sivas'ın Şarkışla ilçesine gitti. Kent merkezindeki alışverişten sonra Avusturya'da yaşayan kuzeni Hayriye Nur Aksoy'a (26) ait BR-627 JG otomobili kullanan Oğuzhan Türkoğlu, evlerine doğru seyir haline geçti. Genç Oğuzhan, evlerine 500 metre mesafede bulunan ve halk arasında 'Ölüm Kavşağı' olarak bilinen yerde kendisine yeşil ışık yanması üzerine hareket etti. Bu esnada Salih Yağlı idaresindeki mermer yüklü 58 AAC 199 plakalı TIR, Türkoğlu'nun aracına çarptı. Genç Oğuzhan kaldırıldığı hastanede hayatını kaybetti. Kuzeni Mert Hüsnü Türkoğlu (18) ise halen konuşmakta ve yutkunmakta zorluk çektiği, hafıza kaybı yaşıyor.
1 AY YATIP TAHLİYE OLDU
Salih Yağlı, 'Taksirle ölüme ve yaralanmaya neden olma' suçundan 6 Ağustos günü tutuklanarak cezaevine konuldu. Sürücü Yağlı 1 ay yattıktan sonra 5 Eylül günü Şarkışla Sulh Ceza Hakimliği kararı ile tutuksuz yargılanmak üzere tahliye edildi.
TRAFİK KURALLARINA AYKIRI ARAÇ KULLANMIŞ
Şarkışla Cumhuriyet Başsavcılığınca kazayla ilgili başlatılan soruşturma tamamlandı. Aracı trafik kurallarına hiçe sayarak kullanan Salih Yağlı'nın asli kusurlu olduğu belirtilen iddianamede 'Bilinçli taksirle ölüme ve yaralanmaya neden olma' suçundan 22,5 yıla kadar hapsi istendi. Salih Yağlı iddianamede yer alan ifadesinde, 'kırmızı ışığı gördüm lakin duramadım, pişmanım' dediği belirtildi. Yağlı, Ağır Ceza Mahkemesinde yargılanacak.