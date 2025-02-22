Ölüm köprüsü can almaya devam ediyor

Antalya'nın Kaş ilçesinde gece saatlerinde Gelen Köprüsü üzerinde direksiyon hâkimiyetini kaybeden Yasin Erdoğan (26) bariyerleri aşarak dere yatağına uçtu. Talihsiz genç hayatını kaybetti. 12 Ocak tarihinde aynı noktadan Süleyman Gülcü (19) de aracı ile dere yatağına düşerek hayatını kaybetmişti. Bölge halkı, ölüm köprüsü olarak anılan noktada önlem alınmasını istedi. Kaş'ın Kasaba Mahallesi Gelen Köprüsü'nde meydana gelen kazada Yasin Erdoğan'ın kullandığı otomobil, sürücünün direksiyon hâkimiyetini kaybetmesi üzerine bariyerlere çarpıp dere yatağına düştü.

Kazayı görenler durumu 112 Acil Çağrı Merkezi'ne bildirdi. İhbarın ardından bölgeye jandarma ve sağlık ekipleri sevk edildi. Olay yerine ulaşan sağlık ekipleri, Yasin Erdoğan'ın hayatın kaybettiğini belirledi. Acı haberi alan yakınları gözyaşlarına boğuldu. Talihsiz genç Çerler Merkez Mezarlığı'nda ailesi, sevenleri ve yakınları tarafından toprağa verildi. 12 Ocak'ta da aynı noktada Süleyman Gülcü (19) aracı ile dere yatağına düşerek hayatını kaybetmişti. Bölge halkı, özellikle gece karanlığında köprünün sürücüler tarafından tam olarak fark edilmediğini belirterek ölüm köprüsü olarak anılmaya başlanan yerde önlem alınmasını istedi.