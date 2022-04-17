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Giriş Tarihi: 18.4.2022

Ölüm, köye dönüş yolunda yakaladı

Ölüm, köye dönüş yolunda yakaladı
Artvin'in Hopa ilçesinde 1 yıldır inşaatlarda çalışan Bahattin Özkaya (34), önceki gün eşi ve çocuklarıyla birlikte eşyalarını yüklediği kamyonetle, memleketi Ağrı'nın Tutak ilçesine bağlı Dikbüyük köyüne dönmek için yola çıktı. Ancak, Mustafa Uluçay'ın (46) kullandığı kamyonet, Eleşkirt ilçesinin Çiftepınar köyü yakınlarında şarampole yuvarlandı. Ağaçlara çarparak durabilen kamyonetteki Bahattin Özkaya, (34) 8 aylık hamile olan eşi Leyla Özkaya(25), ve çocukları Baran (7) ile Menessa Özkaya (4) ile sürücü Mustafa Uluçay öldü. Özkaya aile, yan yana toprağa verildi.

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Ölüm, köye dönüş yolunda yakaladı
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