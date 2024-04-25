Ölüm nedenini adli tıp aydınlatacak

Balıkesir'in Gönen ilçesine bağlı Armutlu Kırsal Mahallesi'nde geçen yıl haziran ayında yürüyüş yapmak için köpeği Tina ile birlikte evinden ayrılan ekonomist Korhan Berzeg'den bir daha haber alınamamıştı. Armutlu Mahallesi'ne komşu olan Gelgeç Mahalle Muhtarı Ahmet Gülay mahalleye gelen içme suyu ile ilgili dere yatağında gözlem yaptığı sırada Korhan Berzeg'e ait olduğu düşünülen kimlik, kredi kartı, kıyafet parçaları ve kemik parçaları buldu. Cumhuriyet Savcısı ile jandarma ve olay yeri inceleme ekipleri tarafından yapılan çalışmaların ardından bulunan kemik parçaları Bursa Adli Tıp Kurumu'na gönderildi.Bölgede 4 jandarma ekibi, komando timi, JASAT ve kadavra köpekleri ile detaylı arama ve inceleme çalışmaları başlatıldı. Berzeg'in Armutlu Mahallesi'ndeki evinden itibaren 2.5 kilometrelik alanda yeniden arama çalışması başlatıldı. 4 jandarma, 1 komando ve 1 köpekli arama timinin katıldığı arama çalışmasında kadavra köpeği ile iz sürülüyor.Gelgeç Mahallesi Muhtarı Ahmet Gülay, "Mahallemizin suyunda sorun oldu. Borularda patlama olduğunu düşündük. Boruların geçtiği güzergâhı ararken kıyafetleri gördük. Kıyafetin cebinden Korhan Berzeg'in toplu ulaşımda kullandığı üzerinde fotoğrafı olan kart çıktı. Fotoğrafı bozulmamış haldeydi. Kredi kartı, cüzdanının içindeydi. Kıyafetlerinin 1 metre uzağında kemikler vardı" dedi.Berzeg'in, köpeği ile birlikte yürüyüş yaptığı yolun üst kısmındaki dere kenarında bulunan pantolonun üst kısmının bütün halde olduğu ancak paça kısımlarının parçalandığı öğrenildi. Bölgede yapılan araştırmalarda Berzeg'e ait kimlik kartı, ehliyet, kredi kartı ve ulaşım kartı bulundu. Cüzdanda ve kartların üzerinde vahşi hayvanlara ait olduğu düşünülen diş izlerine rastlandı. Cesedin hayvanlar tarafından parçalanarak dere kenarına getirilmiş olma ihtimali üzerinde duruluyor. Kemik parçalarının Berzeg'e ait olup olmadığını belirlenmesi için İngiltere'de yaşayan kızı Nisa Berzeg'den DNA örneği alınacak.ABD'deDünya Bankası'nda bir dönem 'Asya Direktörü' olarak çalıştıktan sonra emekli olup, İstanbul Büyükada'daki evinde yaşamaya başlayan Korhan Berzeg, 2023 Mayıs'ta İngiliz eşi Angela Berzeg ile geldiği Balıkesir'in Gönen ilçesi kırsal Armutlu Mahallesi'ndeki yazlık evinden, 17 Haziran'da, doberman cinsi köpeği 'Tina' ile yürüyüşe çıktıktan sonra kendisinden haber alınamadı.