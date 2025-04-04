Ölüm, okul müdürünü teğet geçti! Karı-kocanın kıskançlık kavgası müdürü hayattan koparıyordu

Konya'da yaşayan Yasin K., bayramın ikinci günü araçla seyir halindeyken yanında bulunan üvey ağabeyi Engin Muhammed Ali Akman (50), iddiaya göre tekel bayisinden alkollü içki almasını istedi. Yasin K. da aracı durdurup tekel bayiine girdi. Bu sırada araçtaki ağabeyi ile eşi Derya Akman (46) kıskançlık nedeniyle tartışma çıktı. Bu sırada Engin Muhammed Ali Akman'a ait olduğu belirlenen ruhsatsız tabanca ateş aldı.

Tabancadan çıkan kurşun ise o sırada eşi ve çocuğu ile birlikte bayram ziyaretine giden bir ortaokulun müdürü Fatih Mehmet Belen'in (45) otomobilinin camından içeriye girdi. Şans eseri Belen'in boynunu sıyıran kurşun, adeta teğet geçti. Silah sesleri üzerine dışarıya çıkan Yasin K., araca binerek olay yerinden uzaklaştı. Hastaneye kaldırılan Belen, "Seyir halindeyken birden aracın camı patladı. Aracı durduğumda boynumdan yaralandığımı gördüm" dedi. Fatih Mehmet Belen, tedavisini ardından taburcu edildi.

Cinayet Büro Amirliği ekipleri, tarafından gözaltına alınan şüphelilerden Derya Akman, olay sırasında silahın kendisinde olduğunu ileri sürdü. Haklarında 'kasten yaralama' ve '6136 sayılı kanuna muhalefet' suçlarından işlem yapılan Derya Akman ile eşi Engin Muhammed Ali emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edildi. Derya Akman çıkarıldığı mahkemece tutuklanırken eşi adli kontrol kararıyla serbest bırakıldı. Yasin K. ise polisteki ifadesinin ardından serbest kaldı.