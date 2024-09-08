Ölüm randevusunda şüpheli sayısı 2’ye çıktı

İstanbul Maltepe'de yaşayan Erkan Meşe (34), çocuğunun annesi ve 3 yıl önce boşandığı eşi Beste Ayşegül Yeşilyurt (32) ile barışmak istiyordu. Bunun için de Meşe, geçtiğimiz şubat ayında eski eşi ve sevgilisini aynı adrese çağırdı. Kadının boğazını keserek ölümüne neden olan cani eski koca, cinayet sonrasında polisi arayarak ihbarda bulundu. Yaşanan korkunç olaya ilişkin Anadolu Cumhuriyet Başsavcılığı yürüttüğü soruşturmayı tamamladı, Yeşilyurt'un sevgilisi Emrah Çil'in de şüpheli olduğu ortaya çıktı. Hazırlanan iddianameye göre, eski eşini sevgilisinin öldürdüğünü iddia eden Meşe, emniyetteki ifadesinde; "Erkek arkadaşını çağırmama kızdı. Bana vurup küfretti.'Bir olup beni mi öldüreceksiniz' deyince cinnet getirdim. Masadaki şişeyi yere vurdum, elimdeki şişe parçası Beste'nin boğazına denk geldi. Öldürme kastım yoktu" diyerek cinayeti itiraf etti. Emrah Çil ise ifadesinde, Meşe'nin mesajı üzerine adrese gittiğini belirterek, "Beste, çocuğun velayetini almak istiyordu. Gittiğimde tartışıyorlardı. Beste ona vuruyordu. Erkan da şişeyi önce yere sonra Beste'ye vurdu. Beni de yaraladı, kaçtım" şeklinde konuştu. Savcılık, şüpheliler arasında anlaşma olduğunu belirtti ve Çil'in velayet konusunda Meşe'ye yardım edeceği yönünde mesaj attığı ve ikilinin iş birliği yaptığı belirledi. Olay günü eski eş Erkan Meşe'nin, "Beste evde, çıkabilir" yazdığını, Çil'in ise, "Evden çıkmasına engel ol, hemen geleceğim" cevabı verdiği ortaya çıktı. Talihsiz kadının tırnak aralarında şüphelilere ait örnekler bulundu.Emrah Çil'in olay sonrası kadının kardeşiyle olan konuşmasında, olaydan haberinin olmadığı izlenimini verdiğini belirten savcılık, "Şüphelilerin suçtan kurtulmaya yönelik savunmalarına itibar edilmedi. Olay günü Beste Ayşegül'ü fikir ve eylem birliği içinde hareket ederek öldürdüler" dedi. Her iki şüphelinin de olayın faili olduğunu belirtilerek ağırlaştırılmış müebbet hapislerini istendi.