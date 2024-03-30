Ölüm villaları Alkent’e sıçradı: Göl havzasından milyarlarca lira gelir elde ettiler! Büyükçekmece Belediyesinden büyük kıyak

Gül İnşaat ve Delta Arazi Geliştirme şirketi, 2019 yılında Hadımköy yolu üzerinde bulunan göle nazır 222 ada 6 parseldeki 35 bin 773 metrekarelik arsa için A.E. ile kat karşılığı anlaştı. Şirket, hızlı bir şekilde ruhsat için kolları sıvadı ve Büyükçekmece Belediyesi'ne gerekli izinler için başvurdu.

DEPREM RİSKİ TAŞIYORDU

Ruhsat için başvurulan arazinin 21 bin metrekaresi "Göl havzası uzun mesafeli koruma alanı" sınırına, diğer cephesi ise Hadımköy Tem bağlantı yolu yaklaşma sınırına dayanıyordu. Bu bölgelerde emsal 0.20 olarak değerlendirilirken, yola çekme mesafesi 10 metreydi. Ayrıca arazi deprem ve heyelan bölgesinde yer alması nedeniyle riskliydi.

EMSALLER ARTIRILDI, TERKLER YAPILMADI

Ancak ne olduysa bundan sonra oldu. İddiaya göre Büyükçekmece Belediyesi, önce göl havzasında bulunan arazi için İSKİ'den görüş istemedi. Böylelikle arsa üzerindeki İSKİ Büyükçekmece Gölü Özel Hükümleri ve Havza Koruma Planı uygulanmadı. Bu dosya sümen altı edilince Büyükçekmece Belediyesi İmar ve Şehircilik Müdürlüğü, önce iki parselin birleşmesini sağladı. İki parselin birleşmesiyle arazi göl koruma havzasının dışına taşındı ve arazinin 0.20 olan emsal değeri bir gecede 1.5'e yükseldi. Ardından Hadımköy TEM bağlantı yoluna çekme mesafesi olan 10 metre de dikkate alınmadı ve milyarlık rant için ilk start verildi.

MİLYARLARCA LİRA KAZANÇ SAĞLADI

Arazinin emsal değerinin 0.20 den 1.5'a yükseltilmesiyle Gül İnşaat, 35 bin 773 metrekare alanda 53 bin 659 metrekare inşaat yapma hakkı kazandı. Fakat şirket için bu yeterli değildi. Merdiven ve asansörleri de emsale dahil eden firma, Büyükçekmece Belediyesi'nden toplam 98 bin 634 metrekare inşaat izni aldı. Bu izinlerle Büyükçekmece Belediyesi, deprem riski taşıyan bölgeye 494 daire, 22 dükkân ve 24 kat yapılmasının önünü açarak, şirketin milyarlarca lira kazanmasını sağladı.

SİTE SAKİNLERİ ŞİKAYETÇİ OLDU

Kanun ve kural tanımayan Gül İnşaat, ballı projesine 2022 yılında start verdi. İnşaatın ilk temel çalışmaları sırasında heyelan riski ortaya çıktı. İnşaatın temel çalışmaları sırasında kaymalar nedeniyle Alkent 2000'de yaşayan site sakinlerinin duvarları çöktü, villalarında ağır hasarlar oluştu. Site sakinleri, Gül İnşaat hakkında savcılığa suç duyurusunda bulundu ve inşaatın durdurulmasını istedi.

BİLİRKİŞİ ATANDI

Şikayetleri değerlendiren Büyükçekmece Cumhuriyet Başsavcılığı 2023 yılında Gül İnşaat ve Delta Arazi Geliştirme şirketine dava açtı. Büyükçekmece 2. Sulh Hukuk Mahkemesi'nde görülen davada mahkeme binanın jeolojik açıdan değerlendirilmesi amacıyla bilirkişi atadı.

CAN VE MAL GÜVENLİĞİ AÇISINDAN RİSKLİ

Bilirkişi heyeti, 28.05.2023 tarihinde arsa üzerinde yaptıkları incelemede, inşaatın bölgedeki kitle hareketini tetiklediğini, bu nedenle Alkent 2000 sitesinde bulunan villaların bahçe, duvar ve yollarında derin çatlaklar oluştuğunu, bölgenin can ve mal güvenliği açısından risk teşkil ettiğini raporladı.

İNŞAATA DEVAM ETTİLER

Elde edilen bilgiler doğrultusunda mahkeme inşaatın durdurulmasına karar verdi. Fakat Büyükçekmece Belediyesi ve İBB yapının plana uygun inşa edildiğini iddia ederek inşaat hakkında hiçbir işlem yapmadı.

NE OLMUŞTU?

Büyükçekmece Belediyesindeki imarla ilgili konularda rüşvet iddiaları üzerine Büyükçekmece Cumhuriyet Başsavcılığınca "nitelikli dolandırıcılık", "rüşvet" ve "resmi belgede sahtecilik" suçlarından soruşturma başlatılmıştı. Soruşturma kapsamında yaklaşık değeri 8 milyar lira olan toplam 140 villanın inşasında temel atılmadığı, zorunlu olan fore kazıkların çakılmadığı, sismik kontrollerinin yapılmadığı, yapı denetimcilerin hiçbir kontrol yapmadan sahte rapor düzenlediği tespit edilmiş, 20 şüpheliden Gül İnşaatın sahibi Ali Gül, Başkan Yardımcısı Nuraydın SAK, İmar ve Şehircilik Müdürü Abdurrehim Çakır, Mühendisler Ömer Faruk Apaydın, Burak Aldanmaz, Alper Kaymaz, Taylan Aksu, Serkan Kayasel olmak üzere 8 kişi tutuklanırken, 12 şüpheli ise yurtdışı yasağı ile serbest kaldı.