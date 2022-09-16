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Giriş Tarihi: 17.9.2022

Ölüm yıldönümünde 15 bin ütü tost dağıtıldı

Adana’nın “Tostçu Mahmut” ismiyle ünlenen ve geçtiğimiz yıl trafik kazasında hayatını kaybeden Anıl Kurt için Türkiye genelindeki 25 şubede 15 bin ücretsiz ütü tost dağıtıldı

MURAT KARAMAN MURAT KARAMAN
Ölüm yıldönümünde 15 bin ütü tost dağıtıldı
Adana'nın ütü tostu ile meşhur olan ve "Tostçu Mahmut" markasıyla Anıl Kurt (27), geçtiğimiz İstanbul Beşiktaş'taki açılışına hazırlandığı şubeden Adana'ya minibüsü ile dönerken, Adana-Niğde yolunda hatalı sollama sonucu karşı yönden gelen TIR ile kafa kafaya çarpıştı. Kurt, kazada hayatını kaybetti. Kurt'un ölüm yıldönümü nedeniyle Tostçu Mahmut Yönetim Kurulu Başkanı Mehmet Karaca, Türkiye genelindeki 25 şubesinde ücretsiz ütü tost ve tatlı dağıttı. Kurt'un ölümünün üzerinden 1 yıl geçtiğini belirten Karaca, "Bugün Türkiye geneli 25 şubede hem mevlit okutuluyor hem de tost dağıtılıyor.



Burası bizim rahmetli Anıl kardeşimizle kurduğumuz ilk şubemiz. Onun adını her zaman anmaya devam edeceğiz. Türkiye geneli 15 bin tost dağıtacağız. Bu her sene artarak devam edecek. Anıl kardeşimiz vefat ettiğinde 3 şubemiz vardı. Yakın zamanda Avrupa ülkelerinde de şubelerimizi açacağız. Oralarda da Anıl ustamızın ismini yaşatacağız" dedi. Ücretsiz tost alıp Anıl Kurt adına dua eden müşterilerden Cümali Sökmen (66) ise,"Anıl kardeşimize Allah rahmet eylesin. Mekanı cennet olsun. Çok üzgünüz. Tost dağıtanlardan da Allah razı olsun" diye konuştu.

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Ölüm yıldönümünde 15 bin ütü tost dağıtıldı
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