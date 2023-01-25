‘Ölüm Yolu’ amca ve yeğenini hayattan kopardı

Konya'nın Merkez Selçuklu ilçesine bağlı kent merkezine 50 kilometre uzaklıkta bulunan Tepekent Mahallesinde yaşayan nakliyeci Doğan Selçuk, ağabeyi Mustafa Selçuk ile kamyonlarına yükledikleri odunları Afyonkarahisar'a götürmek üzere geçtiğimiz Cumartesi akşamı yola çıktı. Halk arasında sürekli kaza ve ölüm olması nedeniyle 'Ölüm Yolu' olarak bilinen Kadınhanı ilçesi Söğütözü Mahallesine yakın bir noktada freni tutmayan Doğan Selçuk, önünde seyreden ağabeyi Mustafa Selçuk'un kullandığı kamyon arkadan çarptı. Kazada Doğan Selçuk ile yanında bulunan 8'inci sınıf öğrencisi yeğeni Emirhan hayatını kaybederken, aynı araçtaki oğlu 11 yaşındaki Mehmet Akif Selçuk yaralandı.
'BENİM CANIM YANDI BAŞKASININ CANI YANMASIN'
Mahallenin büyük bir çoğunluğu hayvancılıkla uğraşırken, birçok vatandaş da ticaret yolu olarak 'Ölüm Yolu'nu kullanmak zorunda kalıyor. Virajlı ve bir tarafı uçurum olan bu yolda bugüne kadar çok sayıda kişi hayatını kaybetti. Ölüm yolunun hikayesini SABAH'a anlatan acılı baba Mustafa Selçuk, yıllardır nakliyecilik yaptıklarını o yoldan yüklü olarak ilk defa aşağıya doğru indiğini söyledi.
Selçuk, "Evin önünde hazırlık yaptıktan sonra yola çıkacakken oğlum, 'Baba annem börek yapmış, yede öyle git' dedi. Bende oğlum ben gelince yerim dedim ve önden çıktım. Kardeşimde namazını kılıp arkamdan yola çıkmış. Bir süre gittikten sonra kardeşimi aynadan gördüm. Ama tekrar aynaya baktığımda çok hızlı bir şekilde geliyordu. Freninin tutmadığını anlayınca kamyonu sağa yanaştırdım. Ama saniye geçmeden arkadan vurdu. İndiğimde kardeşim zaten hayatını kaybetmişti. Kapıyı açtığımda önce yeğenimi gördüm. Daha sonra ise elim bir bacağa değdi. Bir baktım oğlum Emirhan. Çocukların arabaya bindiğini bilmiyordum. Oğlumla yeğenimi güçlükle araçtan çıkardım ama yetemedim. Emirhan kuzeni kamyona binince, 'Amca bende gelebilir miyim sizinle' demiş. Amcası da hadi binin demiş. Annesinin 'Oğlum böreğini ye demiş' ama annesine 'Anne gelince ısıtıp yerim' demiş. Ben 'Ölüm Yolu'nda kardeşimi ve evladımı kaybettim. O yol ticaret yolu. Artık kimse ölmesin. Ya yol yapılsın ya da yol kapatılsın" dedi.
O YOLDA KARDEŞİNİ KAYBETTİ
Harun Demir 2017 yılında kardeşi İsmail Demir'i yine bu yolda meydana gelen kazada kaybetti. Yolda çok eğim ve viraj olduğunu belirten Demir, "Yolda ne bir tabela var ne de bir bariyer var. Yol çok dar. İki araç zorlukla geçiyor. Ama çok işlek bir yol. Kadınhanı bize 20 kilometre. İnsanımız alışverişe, hastaneye genelde oraya gidiyor. Konya merkez daha uzak geliyor. Bu yolun biran önce yapılması lazım. Bende kardeşimi verdim o yolda. Ne olur başkaları ölmesin" dedi.
Ölenlerin yakını olduğunu belirten Mehmet Yükselen ise, "2 sene önce 2 kişi öldü. 5 sene önce 1 kişi öldü. Ondan önce 2 kişi daha öldü. Araçlar uçurumlara yuvarlandı. Kar yağdığı zaman tamamen kötüleşiyor. Bu ölüm yolu artık bizim kaderimiz olmasın" ifadelerini kullandı.
Dayısının oğlunu ve yeğenini kaybeden Mustafa Eşiyok ise, "Küçüklüğümden beri o yolda hep kazalar oluyor. Bizden önceki yıllarda da olduğunu büyüklerimizden hep duyuyorduk. Çok kullanılan bir yoldan bahsediyoruz. Trafik kurallarına aykırı bir yol. Artık bir önlem alınsın istiyoruz" ifadelerini kullandı.