‘Ölüm Yolu’ amca ve yeğenini hayattan kopardı

Selçuk, "Evin önünde hazırlık yaptıktan sonra yola çıkacakken oğlum, 'Baba annem börek yapmış, yede öyle git' dedi. Bende oğlum ben gelince yerim dedim ve önden çıktım. Kardeşimde namazını kılıp arkamdan yola çıkmış. Bir süre gittikten sonra kardeşimi aynadan gördüm. Ama tekrar aynaya baktığımda çok hızlı bir şekilde geliyordu. Freninin tutmadığını anlayınca kamyonu sağa yanaştırdım. Ama saniye geçmeden arkadan vurdu. İndiğimde kardeşim zaten hayatını kaybetmişti. Kapıyı açtığımda önce yeğenimi gördüm. Daha sonra ise elim bir bacağa değdi. Bir baktım oğlum Emirhan. Çocukların arabaya bindiğini bilmiyordum. Oğlumla yeğenimi güçlükle araçtan çıkardım ama yetemedim. Emirhan kuzeni kamyona binince, 'Amca bende gelebilir miyim sizinle' demiş. Amcası da hadi binin demiş. Annesinin 'Oğlum böreğini ye demiş' ama annesine 'Anne gelince ısıtıp yerim' demiş. Ben 'Ölüm Yolu'nda kardeşimi ve evladımı kaybettim. O yol ticaret yolu. Artık kimse ölmesin. Ya yol yapılsın ya da yol kapatılsın" dedi.