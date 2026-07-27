Ölümcül balık istilası böyle önlendi! Tam 50 milyon balon balığı kapıdan döndü

"50 MİLYON YENİ BALON BALIĞININ EKOSİSTEME KATILMASI ÖNLENDİ"



Her bir balon balığının sayılarak teslim alındığını bildiren Türkyılmaz, şu ifadeleri kullandı:



"6 yılda, 665 bin balon balığı ekosistemden uzaklaştırıldı. Bunların 276 bini, en zararlı tür olan benekli balon balığı. Bu kapsamda balıkçılarımıza, güncel değeriyle yaklaşık 13 milyon lira destekleme ödemesi yapıldı. Bilimsel hesaplamalara göre, balon balığı avcılığı sayesinde, yaklaşık 50 milyon yeni balon balığının ekosisteme katılması önlendi. 2026'da diğer türler için alım limitinin 1 milyona çıkarılmasıyla mücadelenin çok daha etkili şekilde sürdürüleceğini tahmin ediyoruz." Türkyılmaz, Bakanlık olarak bilimsel çalışmalar yürüttüklerini, sahadan sürekli veri topladıklarını ve balon balığı yayılımını takip ettiklerini vurgulayarak, bu doğrultuda gerekli görülen zamanlarda, bölgesel değişiklikleri de uygulamaya yansıttıklarını kaydetti.

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